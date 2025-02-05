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高雄男會車不慎開下邊坡 幸被樹叢攔住虛驚一場

聯合報／ 記者巫鴻瑋／高雄即時報導

高雄市岡山區鄉道高29線今天下午2時許被民眾發現，路旁邊坡有輛白色自小客車衝下邊坡，駕駛疑似因轉彎時未注意路緣邊界，導致右側車輪掉到邊坡，並帶著整輛車向下衝，所幸邊坡樹叢濃密擋下車輛，才沒讓車整輛翻覆，警方因此呼籲民眾駕駛應注意車前狀況，以免發生意外。

據了解，蔡姓男子（67歲）今天下午原本是行經菜寮路從阿公店水庫往大崗山方向行車，但在行經一處連續彎道時，疑似駕車太靠近路緣，竟導致會車時，車輛衝出路外，直接摔下邊坡，造成蔡男自身輕微擦傷，所幸並無大礙。

救護人員到場後，蔡男向救護人員表示因人無大礙，不願就醫。警方經到場拍照、測繪，目前判定並無酒駕情事，初步研判肇事原因疑為蔡男未注意車前狀況，全案詳細情形仍需待交通警察大隊分析鑑定。

警消獲報到場將受困車上的駕駛救出，所幸他未受傷並無大礙。記者巫鴻瑋／翻攝
警消獲報到場將受困車上的駕駛救出，所幸他未受傷並無大礙。記者巫鴻瑋／翻攝
警消獲報到場將受困車上的駕駛救出，所幸他未受傷並無大礙。記者巫鴻瑋／翻攝
警消獲報到場將受困車上的駕駛救出，所幸他未受傷並無大礙。記者巫鴻瑋／翻攝

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