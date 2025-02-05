高雄男會車不慎開下邊坡 幸被樹叢攔住虛驚一場

高雄市岡山區鄉道高29線今天下午2時許被民眾發現，路旁邊坡有輛白色自小客車衝下邊坡，駕駛疑似因轉彎時未注意路緣邊界，導致右側車輪掉到邊坡，並帶著整輛車向下衝，所幸邊坡樹叢濃密擋下車輛，才沒讓車整輛翻覆，警方因此呼籲民眾駕駛應注意車前狀況，以免發生意外。

據了解，蔡姓男子（67歲）今天下午原本是行經菜寮路從阿公店水庫往大崗山方向行車，但在行經一處連續彎道時，疑似駕車太靠近路緣，竟導致會車時，車輛衝出路外，直接摔下邊坡，造成蔡男自身輕微擦傷，所幸並無大礙。