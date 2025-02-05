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濃煙竄天…台南東門圓環商圈驚傳火警 民眾歪樓：俊憲還在笑？

聯合報／ 記者袁志豪／台南即時報導

台南市中西區東門圓環一間販售水晶的商店，今天下午驚傳火警，消防人員趕往滅火後，確認無人員傷亡，財物損失尚待清點，詳細起火原因仍待調查；由於該商店上方高掛立委林俊憲看板，不少路過民眾表示「俊憲冒煙」、「冒煙了俊憲還在笑？」。

今天下午2時許，台南市中西區北門路一段東門圓環一樓商店火警，店內商品雜物起火，燃燒面積約21平方公尺，消防局出動22車、51人、役男3人、義消9人，近3時撲滅火勢後，3時45分完成殘火處理。

由於東門圓環店家林立，且往來人車眾多，轄區台南市警第二分局博愛派出所、南門所、民權所警員前往現場封鎖及交通疏導，確認現場無人員傷亡，店內物品遭燒毀，財物損失尚待清點。

受到火警影響，一旁販售地瓜球的店家員工緊急逃出，被迫宣布暫停營業，至於水晶店現場起火原因，尚待消防局火調人員進行調查。

台南市中西區東門圓環一間販售水晶的商店，今天下午驚傳火警，由於該商店上方高掛立委林俊憲看板，不少路過民眾表示「俊憲冒煙」、「冒煙了俊憲還在笑？」。記者袁志豪／翻攝
台南市中西區東門圓環一間販售水晶的商店，今天下午驚傳火警，由於該商店上方高掛立委林俊憲看板，不少路過民眾表示「俊憲冒煙」、「冒煙了俊憲還在笑？」。記者袁志豪／翻攝
台南市中西區東門圓環一間販售水晶的商店，今天下午驚傳火警，由於該商店上方高掛立委林俊憲看板，不少路過民眾表示「俊憲冒煙」、「冒煙了俊憲還在笑？」。記者袁志豪／翻攝
台南市中西區東門圓環一間販售水晶的商店，今天下午驚傳火警，由於該商店上方高掛立委林俊憲看板，不少路過民眾表示「俊憲冒煙」、「冒煙了俊憲還在笑？」。記者袁志豪／翻攝

台南 林俊憲

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