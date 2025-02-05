比熊犬過年期間走失台北街頭 瑞安警臉書發文協尋助團圓
一隻白絨絨可愛的比熊犬過年期間在台北街頭走丟，被熱心民眾送往瑞安街派出所，由於春節期間沒有獸醫院開業，無法透過晶片辨識主人身分，警方在「我是大安人」臉書社團發文協尋，同時在臉書「狗狗走失協尋互助Missing Dogs Taiwan」找到線索，不久協助主人與比熊犬團圓。
警方說，一名熱心人1日中午，帶著一隻白絨絨可愛的比熊犬走進瑞安街派出所，指出犬隻在道路逗留十分危險，近看比熊犬穿戴有寵物用保暖衣物，且相當安靜乖巧不亂吠叫，研判應有主人所飼養。
警員李家興及周佳怡等2員反應機敏，受理後第一時間犬隻相關特徵發文臉書(Facebook)「我是大安人」社團，同時到臉書各大協尋社團積極搜尋有無相關尋找愛犬貼文，不久在「狗狗走失協尋互助Missing Dogs Taiwan」社團中發現，一貼文協尋比熊犬衣物、體型、顏色等特徵相符。
歷時不到半小時，施姓飼主立即致電派出所確認相關特徵，立即到所領回愛犬，讓走失的可愛比熊犬順利重回主人溫暖懷抱；施男離開派出所前，對於警方的迅速處理與熱心協助深表感激。
警方呼籲，民眾飼養毛小孩應多加注意動向，配戴可資辨識物件或植入寵物晶片，並將飼主聯繫方式記錄於晶片上，不慎走失時方能迅速聯繫飼主，讓毛小孩盡快回到溫暖的家。
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