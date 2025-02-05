質疑鄰車右轉未排隊竟攔車嗆聲 海山警開罰最高36000元

新北市1名男子大年初一開車行經板橋區中山路要右轉三民路時，疑因與另一車道同樣要右轉的轎車爭道，對方竟趁停等紅燈時將車橫停在前並大聲怒罵，駕駛事後向警方檢舉。海山警將對攔車駕駛開罰6000元以上36000元以下罰款，並吊扣車牌六個月。

據了解，將畫面PO網並向警方檢舉的男子，大年初一（上月29日）傍晚5時許駕駛白色轎車載家人出遊，男子沿板橋區中山路行駛行經三民路二段右轉並切換至內側車道，疑似因此與同向另一車道右轉的黑色轎車發生爭道。對方竟加速趨前並將車頭橫停攔車。

黑車駕駛隨後對男子怒嗆，指責男子未依序排隊右轉。男子則認為對方惡意攔車，將行車記錄器畫面上傳交通違規檢舉系統。