影／南投工安意外…監工誤闖怪手作業區 遭挖斗擊中胸部身亡

南投埔里今傳工安意外，一名陳姓監工疑誤闖怪手作業區，怪手司機也未察覺，陳男遭怪手挖斗擊中胸部，當場倒地失去生命跡象，經搶救仍不治。縣府社會局表示，經調查，陳男本身是雇主，非職安法的職災案件，後續交由檢警調查釐清。

據了解，該名67歲陳姓男子今上午10時前往埔里水泉路一處工地監工，疑因突然有人致電，便邊走邊講電話，沒注意到工區內怪手正在作業，操作怪手司機也未察覺有人闖入作業範圍，陳男因此被怪手挖斗直接揮擊中胸部，當場倒地。

南投縣消防局指出，今上午10時許獲報，有工人在埔里水泉路受傷，且失去生命跡象，因此直接線上指導其他人施予CPR搶救，並調派埔里分隊救護人車馳援，救護人員到場後接手以AED、CPR急救，並將其緊急送往埔里基督醫院急救。

救護人員表示，到場時該名傷患倒臥在地，現場工人正施予CPR急救，而經檢傷，其身上無明顯傷勢，但嘴角微微滲血，後續接手以AED電擊無效，持續施予CPR急救，到院時仍未恢復呼吸心跳。院方表示，經搶救，仍因氣血胸嚴重不治。