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北市陽明高中竄熊熊火光！校長：學生寒假做實驗疑操作不慎

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北市陽明高中竄熊熊火光！實驗室起火延燒急疏散 校長：操作不慎

聯合報／ 記者李隆揆洪子凱／台北即時報導

北市陽明高中今天下午2時許傳出火警，警消獲報到場確認現場是校內一處實驗室起火，火勢一路從5樓往上延燒到頂樓。約半小時撲滅火勢。

校方表示，發現火苗已第一時間疏散學生並滅火即或控制，經確認無大礙，詳細起火原因有待釐清。

由 @isabellathatgirll 發佈
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警方表示，今午約2時30分獲報，士林區陽明高中內有火警，消防員到場發現是校內一處大樓實驗室起火，立即布水線滅火，並疏散師生，火勢約半小時撲滅。確切起火原因等，仍需進一步調查。

校長蔡哲銘表示，雖然今天仍屬寒假期間，但因為學校校定必修是專題研究，有學生需利用寒假時間到實驗室做實驗，不過疑似因操作不慎引起火苗，第一時間發現就趕忙滅火，並疏散教室內學生及老師，沒有造成傷亡。由於煙霧較大，還是打電話報案請消防隊到場確認，初步回報影響不大，不過詳細起火原因，仍需進一步釐清。

台北市陽明高中今午2時許傳出火警，警消獲報到場確認現場是校內一處實驗室起火，約半小時撲滅火勢，無人員傷亡，確切起火原因待查。記者李隆揆／翻攝
台北市陽明高中今午2時許傳出火警，警消獲報到場確認現場是校內一處實驗室起火，約半小時撲滅火勢，無人員傷亡，確切起火原因待查。記者李隆揆／翻攝
台北市陽明高中今午2時許傳出火警，警消獲報到場確認現場是校內一處實驗室起火，約半小時撲滅火勢，無人員傷亡，確切起火原因待查。記者李隆揆／翻攝
台北市陽明高中今午2時許傳出火警，警消獲報到場確認現場是校內一處實驗室起火，約半小時撲滅火勢，無人員傷亡，確切起火原因待查。記者李隆揆／翻攝

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