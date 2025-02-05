北市陽明高中竄熊熊火光！實驗室起火延燒急疏散 校長：操作不慎

台北市陽明高中今天下午2時許傳出火警，警消獲報到場確認現場是校內一處實驗室起火，火勢一路從5樓往上延燒到頂樓。約半小時撲滅火勢。

校方表示，發現火苗已第一時間疏散學生並滅火即或控制，經確認無大礙，詳細起火原因有待釐清。

警方表示，今午約2時30分獲報，士林區陽明高中內有火警，消防員到場發現是校內一處大樓實驗室起火，立即布水線滅火，並疏散師生，火勢約半小時撲滅。確切起火原因等，仍需進一步調查。