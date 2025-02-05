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基隆一家汽修廠烤漆室起火燃燒 1員工滅火時灼傷送醫

聯合報／ 記者邱瑞杰／基隆即時報導

基隆市麥金路一家汽車修理廠的烤漆室，疑在作業時引發火警。消防局獲報遣大量人員前往灌救，到場發現火勢並未延燒。汽修場1名男性員工使用滅火器滅火時，雙手灼傷送醫。起火原因由消防局火災調查科人員鑑識調查中。

基隆市消防局「119」救災救護指揮中心今天下午1時13分接獲報案，安樂區麥金路一家汽車修理廠發生火警，派遣安樂、中山、仁愛分隊、緊急救援小組及救災機器人，共12車24人前往現場。

修車廠員工察覺起火後，持滅火器滅火。消防員抵達時，看到烤漆室有輛車，車身受損，並仍有白煙冒出，射水滅火並降溫。起火時濃煙從排風管竄出，擔心管內有累積粉塵可能復燃，進一步處理避免再次釀災。汽修場1名員工使用滅火器滅火時，雙手有燒燙傷，因為曾接近火場，擔心呼吸道也有受傷，由救護車送醫治療。

基隆市麥金路一家汽車修理廠的烤漆室，今午發生火警。人員前往灌救，1 名男性員工使用滅火器滅火時灼傷送醫，起火原因由消防局人員鑑識調查中。記者邱瑞杰／攝影
基隆市麥金路一家汽車修理廠的烤漆室，今午發生火警。人員前往灌救，1 名男性員工使用滅火器滅火時灼傷送醫，起火原因由消防局人員鑑識調查中。記者邱瑞杰／攝影
基隆市麥金路一家汽車修理廠的烤漆室，今午發生火警。人員前往灌救，1 名男性員工使用滅火器滅火時灼傷送醫，起火原因由消防局人員鑑識調查中。記者邱瑞杰／攝影
基隆市麥金路一家汽車修理廠的烤漆室，今午發生火警。人員前往灌救，1 名男性員工使用滅火器滅火時灼傷送醫，起火原因由消防局人員鑑識調查中。記者邱瑞杰／攝影

基隆 消防員

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