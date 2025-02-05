影／竹北小7店內像被砸 ...民眾報警 疑店員上班發酒瘋落跑
新竹縣竹北市某家711超商店員昨天深夜11時許疑上班喝醉發酒瘋，造成店內物品散落一地，連門口桌椅都傾倒，民眾經過時驚見店內一片狼藉，店員卻不見蹤影，一度以為遭到尋仇砸店，緊急報警。不過警方到場後，店長卻表示未發生財損，不需協助。
「太扯了吧！」黑色豪門企業發布一段影片，畫面中只見一家小7明明還開門營業，但店內用餐區桌椅凌亂，店內商品更散落一地，店外座位區桌子更直接倒立飛到路中央，連停在門口的機車也遭殃被推倒。
附近居民更指出：「我家對面的711的店員幾乎都是89，態度差到還以為家裡死人，結果剛剛去的時候整家店不知道發生什麼事，是被尋仇是不是？」
對此竹北警分局表示，昨天深夜11時許，接獲民眾報案表示某間超商店內商品散落且無店員，不知是否遭尋仇，經警方到場瞭解，為店員疑似上班喝醉，造成店內物品散落，隨後跑離現場，經店長至店內清點商品，未發生財損，故不需警方協助。
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