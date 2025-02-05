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高雄失蹤男離家一去不回 公園驚見焦屍
高雄市小港區某公園今天上午發現焦屍，民眾報警後，警方根據附近監錄系統畫面，找到死者生前騎機車到公園，循車牌號碼查出死者身分，得悉家屬在半小時前報警協尋。警方表示，排除外力介入，通報檢方相驗。
據了解，死者是59歲的陳姓男子，家屬今天上午8時許，向小港警分局報案協尋，今天上午8時45分，就有民眾報案，指小港區某公園有具焦屍。
警方趕去公園，發現男子全身焦黑，已經死亡多時，調閱附近監錄系統，找到陳姓男子騎機車到公園就沒離開，再查車籍資料，才知死者是半小時前報協尋的民眾家人。
據悉，陳男凌晨離家，家人今天上午不見他回家，才請求警方協尋，不料陳已成焦屍。警方表示無外力介入，已通報檢方相驗。
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