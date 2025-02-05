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東港輔英醫院資材室火警疏散168人 衛生局：無病人轉院

聯合報／ 記者劉星君／屏東即時報導

屏東東港輔英醫院今上午近8點火警，5樓資材室櫃子起火燃燒，消防局初步調查為電氣因素，火勢很快撲滅，院內168名住院病患疏散，無人傷亡，屏東縣衛生局表示，無病人因該事件轉院。  

衛生局指出，經接獲消防局7點42分通知後，聯繫輔英醫院，5樓資材室冒煙，無明火，自動灑水系統立即啟動，消防分隊出動到場，上午8時13分已控制火場，病人安全無虞，且無病人因該事件轉院。

由於東港安泰醫院去年10月大火釀9死，又遇上颱風山陀兒來襲，大火燒出醫院違建。城鄉發展處指出，輔英醫院今天發生火警現場非違建，是在合法建物內。輔英醫院的建築物使用執照共3筆，其中1筆地上10層樓頂樓有垂直增建。

東港安泰醫院違建拆除仍持續，城鄉發展處指出，預計60個工作天完成強制拆除，目前動力中心進度超前、D棟6樓進度正常，其餘部分依程序辦理。

屏東縣消防局表示，今天上午7點42分接獲報案，輔英醫院光復大樓5樓資材室起火，初步勘查電氣因素，延長線短路，室內配線插座連接兩台冰箱，2016年購置使用，冰箱用途是冷藏醫療藥品。

消防局表示，輔英醫院起火的資材室位於醫院員工辦公室旁，火災初期辦公室內員工先聞到煙味，在找尋火點時消防設備啟動，警報及灑水，後來發現起火處在資材室內，資材室內自動灑水設備已動作，後續由消防人員使用滅火器及水線將火勢撲滅。詳細起火原因仍待調查中。

輔英醫院表示，安全疏散168名住院病人，疏散至安全區域並提供撫慰、供給飲水及食物。警報解除，確認環境無安全疑慮後，病患返回病房休息。整體疏散過程展現醫院平日消防演練成效與應變。院方持續強化消防安全管理，全力配合相關單位調查起火原因，以防範類似事件再次發生。

屏東東港輔英醫院今上午近8點火警，5樓資材室櫃子起火燃燒，消防局初步調查為電氣因素，火勢很快撲滅，院內168名住院病患疏散，無人傷亡。圖／屏東縣消防局提供
屏東東港輔英醫院今上午近8點火警，5樓資材室櫃子起火燃燒，消防局初步調查為電氣因素，火勢很快撲滅，院內168名住院病患疏散，無人傷亡。圖／屏東縣消防局提供
屏東東港輔英醫院今上午近8點火警，5樓資材室櫃子起火燃燒，消防局初步調查為電氣因素，火勢很快撲滅，院內168名住院病患疏散，無人傷亡。圖／屏東縣消防局提供
屏東東港輔英醫院今上午近8點火警，5樓資材室櫃子起火燃燒，消防局初步調查為電氣因素，火勢很快撲滅，院內168名住院病患疏散，無人傷亡。圖／屏東縣消防局提供
屏東東港輔英醫院今上午近8點火警，5樓資材室櫃子起火燃燒，消防局初步調查為電氣因素，火勢很快撲滅，院內168名住院病患疏散，無人傷亡。圖／屏東縣消防局提供
屏東東港輔英醫院今上午近8點火警，5樓資材室櫃子起火燃燒，消防局初步調查為電氣因素，火勢很快撲滅，院內168名住院病患疏散，無人傷亡。圖／屏東縣消防局提供
屏東東港輔英醫院今上午近8點火警，5樓資材室櫃子起火燃燒，消防局初步調查為電氣因素，火勢很快撲滅，院內168名住院病患疏散，無人傷亡。圖／屏東縣消防局提供
屏東東港輔英醫院今上午近8點火警，5樓資材室櫃子起火燃燒，消防局初步調查為電氣因素，火勢很快撲滅，院內168名住院病患疏散，無人傷亡。圖／屏東縣消防局提供

屏東縣 衛生局 違建

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