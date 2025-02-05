影／越南男違規拒檢竄逃 警緊追...熱心路人幫攔人

高雄市員警發現機車騎士轉彎未打方向燈，上前要攔查他，但騎士加速竄逃，不久棄車逃跑，警方緊追獲民眾協助攔截他的去路，查出騎士原來是越南籍失聯移工。

2月4日下午5時許，仁武警分局鳥松分駐所員警經過高雄市鳥松區神農路與同富街口，見阮姓男子（35歲）騎機車轉彎未打方向燈，上前要求他停車受檢，阮男卻拒檢加速逃離。

員警見狀馬上緊去，不到1分鐘，阮男棄車徒步逃跑，員警緊追不捨，才在同富街132巷25弄，民眾協助攔阻去路才逮捕阮男。