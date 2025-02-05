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影／越南男違規拒檢竄逃 警緊追...熱心路人幫攔人
高雄市員警發現機車騎士轉彎未打方向燈，上前要攔查他，但騎士加速竄逃，不久棄車逃跑，警方緊追獲民眾協助攔截他的去路，查出騎士原來是越南籍失聯移工。
2月4日下午5時許，仁武警分局鳥松分駐所員警經過高雄市鳥松區神農路與同富街口，見阮姓男子（35歲）騎機車轉彎未打方向燈，上前要求他停車受檢，阮男卻拒檢加速逃離。
員警見狀馬上緊去，不到1分鐘，阮男棄車徒步逃跑，員警緊追不捨，才在同富街132巷25弄，民眾協助攔阻去路才逮捕阮男。
據了解，越南籍的阮姓男子來台工作，去年12月經雇主通報失聯，逃逸期間做臨時工維生，全案警詢後，除了對他開出拒檢等罰單，合計最高可處新台幣3萬3600元罰鍰，並依違反入出國及移民法移由移民署高雄市專勤隊收容。
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