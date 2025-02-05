東港輔英火警168名病患急疏散 初判原因為延長線短路

屏東東港鎮輔英醫院今日上午發生火警，5樓資材室櫃子起火燃燒，經初步勘查原因為延長線短路。起火當時資材室內自動灑水設備即啟用運作，後續消防人員使用滅火器及水線很快將火勢撲滅，院內168名住院病患也緊急疏散，無人傷亡。

起火點位於5樓員工辦公室旁的資材室，一開始辦公室員工聞到煙味，尋找火點時火災警報器已大響，資材室內的灑水設備也啟動。屏東縣消防局上午7時42分接獲報案，派出15車28人前往搶救，於7時53分撲滅火勢。

資材室現場燃燒面積約1平方公尺，消防人員勘查後，初步研判起火原因為延長線短路。該室內配線插座連接2台冰箱，為2016年購置使用，用途為冷藏醫療藥品，相關細節仍待調查。

火警時院內共有168名住院病患，院方立即疏散人員至安全區域，無人傷亡，院方也予以撫慰並提供飲水及食物，事後病患陸續返回病房休息。輔英醫院表示，將持續強化消防安全管理，確保病患與員工安全，並全力配合相關單位調查起火原因，以防類似事件再發生。

安泰與輔英是東港的兩大醫院，去年安泰醫院火警釀9死，這次輔英火警讓人聯想到去年的安泰大火，引發地方一陣騷動。屏東縣消防局表示，去年安泰大火是因起火處位於增建機房內且為違建，造成防火區畫遭破壞。