快訊

站內聊1小時沒搭車「被收40元」！她怒槓站務員 北捷曝多收錢原因

具俊曄痛失愛妻大S 設計師好友憂「安慰不了」：他可能要瘋了

經濟依賴中國的下場？德國福斯汽車華裔工程師的回憶

東港輔英火警168名病患急疏散 初判原因為延長線短路

聯合報／ 記者潘奕言／屏東即時報導

屏東東港鎮輔英醫院今日上午發生火警，5樓資材室櫃子起火燃燒，經初步勘查原因為延長線短路。起火當時資材室內自動灑水設備即啟用運作，後續消防人員使用滅火器及水線很快將火勢撲滅，院內168名住院病患也緊急疏散，無人傷亡。

起火點位於5樓員工辦公室旁的資材室，一開始辦公室員工聞到煙味，尋找火點時火災警報器已大響，資材室內的灑水設備也啟動。屏東縣消防局上午7時42分接獲報案，派出15車28人前往搶救，於7時53分撲滅火勢。

資材室現場燃燒面積約1平方公尺，消防人員勘查後，初步研判起火原因為延長線短路。該室內配線插座連接2台冰箱，為2016年購置使用，用途為冷藏醫療藥品，相關細節仍待調查。

火警時院內共有168名住院病患，院方立即疏散人員至安全區域，無人傷亡，院方也予以撫慰並提供飲水及食物，事後病患陸續返回病房休息。輔英醫院表示，將持續強化消防安全管理，確保病患與員工安全，並全力配合相關單位調查起火原因，以防類似事件再發生。

安泰與輔英是東港的兩大醫院，去年安泰醫院火警釀9死，這次輔英火警讓人聯想到去年的安泰大火，引發地方一陣騷動。屏東縣消防局表示，去年安泰大火是因起火處位於增建機房內且為違建，造成防火區畫遭破壞。

當時因山陀兒颱風登陸，現場強風不斷，加上建築物有挑高，致火災發生後濃煙於建築物內流竄，醫院人員無法第一時間確認起火位置並及時搶救，才造成火勢延燒。

屏東東港鎮輔英醫院今日上午發生火警，5樓資材室櫃子起火燃燒，所幸很快撲滅火勢，無人員受傷。圖／屏東消防局提供
屏東東港鎮輔英醫院今日上午發生火警，5樓資材室櫃子起火燃燒，所幸很快撲滅火勢，無人員受傷。圖／屏東消防局提供
屏東東港鎮輔英醫院今日上午發生火警，5樓資材室櫃子起火燃燒，所幸很快撲滅火勢，無人員受傷。圖／屏東消防局提供
屏東東港鎮輔英醫院今日上午發生火警，5樓資材室櫃子起火燃燒，所幸很快撲滅火勢，無人員受傷。圖／屏東消防局提供
屏東東港鎮輔英醫院今日上午發生火警，5樓資材室櫃子起火燃燒，所幸很快撲滅火勢，無人員受傷。圖／屏東消防局提供
屏東東港鎮輔英醫院今日上午發生火警，5樓資材室櫃子起火燃燒，所幸很快撲滅火勢，無人員受傷。圖／屏東消防局提供

屏東縣 延長線

延伸閱讀

花蓮漂流木春節9天燃燒8次 消防局：燒木頭取暖易致災

桃園掩埋場頻傳火警！地方反彈大 不排除圍場抵制

桃園會稽掩埋場大火燒春節暫置資收物 下風處民眾苦聞臭味

影／東港輔英醫院上午起火疏散患者 網友驚：安泰燒完輔英燒

相關新聞

東港輔英火警168名病患急疏散 初判原因為延長線短路

屏東東港鎮輔英醫院今日上午發生火警，5樓資材室櫃子起火燃燒，經初步勘查原因為延長線短路。起火當時資材室內自動灑水設備即啟...

南投工地傳意外…工人遭怪手擊中 當場失去生命跡象

南投埔里水泉路一處社區附近工地傳意外，一名男性工人疑遭怪手撞擊，當場失去生命跡象，現場其他工人嚇得通報119，並協助CP...

影／八里物流貨車追撞水泥預拌車 司機受困救出送醫

新北市八里區龍米路二段今天上午10時許，有1輛超商物流貨車追撞前方預拌水泥車，41歲貨車司機受困變形車體內被消防隊員救出...

影／越南男違規拒檢竄逃 警緊追...熱心路人幫攔人

高雄市員警發現機車騎士轉彎未打方向燈，上前要攔查他，但騎士加速竄逃，不久棄車逃跑，警方緊追獲民眾協助攔截他的去路，查出騎...

花蓮漂流木春節9天燃燒8次 消防局：燒木頭取暖易致災

在今年春節9天連假中，花蓮發生27件火警案件，火災案件有22件、非火災案件5件；在火災案件中，其他類火災最多有14件，起...

山道猴子突竄出 幸福巴士司機閃避猛打方向盤撞山壁翻覆

屏東縣滿州鄉公所幸福巴士今天上午行經分水嶺路段時，鍾姓駕駛為了要閃避一隻突然竄出的猴子，猛打方向盤，導致車輛撞擊山壁失控...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。