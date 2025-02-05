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花蓮漂流木春節9天燃燒8次 消防局：燒木頭取暖易致災
在今年春節9天連假中，花蓮發生27件火警案件，火災案件有22件、非火災案件5件；在火災案件中，其他類火災最多有14件，起火原因占多數為漂流木火災8件。消防局指出，民眾在漂流木堆積區域因天冷燃燒木頭取暖，沒有或確實滅火容易致災，已在漂流木旁設立防火宣導立牌，也加強宣導防災。
花蓮縣消防局統計，1月25日至2月2日火警成災比例達80％，人員傷亡火災有3件、占14％，無人員傷亡火災19件、占86％。火災案件中，其他類火災14件、占64%，其次為建築物火災8件、占36％。
縣議員魏嘉賢在日前指出，擔心民眾放煙火、爆竹引燃海灘堆積的漂流木，影響公共安全；甚至燃燒面積超過百坪。消防局分析，在其他類火災案件中，起火原因主要是漂流木火災占8件，代表春節期間民眾在漂流木堆積區域，有故意或不慎遺留火種的可能性，也就是燒木頭取暖，而燃放爆竹煙火占3件為次要原因。
消防局表示，除在海邊火災易發區設立防火宣導立牌，未來將定期巡查施放熱區，透過防火教育減少因煙花爆竹而引發的火災；電氣火警部分也加強宣導，提醒鄉親定期檢查電源設施，更換住家老舊線路並安裝住警器，確保安全。
另外，春節期間縣內多達614件緊急救護案件，其中創傷案件有159件，占比26％，多與交通事故與摔跌傷有關；非創傷案件有270件，包括一般疾病104件、呼吸問題41件及心肺功能停止16件等，可能與氣候變化、作息不規律及慢性病急性發作有關；未送醫案件有185件，占30％。
過去3年春節期間縣內山域事故案件為前年6件、去年1件，今年則沒有山難事故，原因與去年403地震造成部分知名步道封閉，山友改至其他縣市入山有關。消防局提醒民眾登山前隨時注意天候變化，做好體能評估與準備相關器材與裝備，以免發生意外。
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