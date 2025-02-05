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南投工地傳意外…工人遭怪手擊中 當場失去生命跡象

聯合報／ 記者賴香珊／南投即時報導

南投埔里水泉路一處社區附近工地傳意外，一名男性工人疑遭怪手撞擊，當場失去生命跡象，現場其他工人嚇得通報119，並協助CPR，但救護人員到場後接手急救並送醫，但到院前仍未恢復呼吸心跳，目前搶救中，詳細意外原因仍待調查。

南投縣消防局指出，上午10時許獲報，有工人在埔里水泉路受傷，且失去生命跡象，因此直接線上指導其他人施予CPR搶救，並調派埔里分隊救護人車馳援，救護人員到場後接手以AED、CPR急救，並將其緊急送往埔里基督醫院急救。

據了解，該起意外發生在上午10時許，受傷的67歲陳姓工人在水泉路工地工作時，疑遭使用中的怪手吊臂擊中，因此失去呼吸心跳，雖經其他工人及救護人員輪番急救，但到院時仍未恢復乎心跳，目前仍在搶救中。

南投埔里水泉路一處社區附近工地傳意外，一名男性工人疑遭怪手撞擊，當場失去生命跡象，目前仍搶救中。圖／民眾提供
南投埔里水泉路一處社區附近工地傳意外，一名男性工人疑遭怪手撞擊，當場失去生命跡象，目前仍搶救中。圖／民眾提供

南投縣 埔里 工人

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