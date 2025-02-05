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影／八里物流貨車追撞水泥預拌車 司機受困救出送醫

聯合報／ 記者林昭彰／新北即時報導

新北市八里區龍米路二段今天上午10時許，有1輛超商物流貨車追撞前方預拌水泥車，41歲貨車司機受困變形車體內被消防隊員救出，身上多處擦挫傷、意識清醒由救護車送醫，詳細事故原因尚待鑑識調查釐清。

根據路口監視器影像，賴姓司機駕駛冷藏貨車沿龍米路內側車道往五股方向行駛，當時路上車多順暢，過了一處彎道之後，前方路口有車朝左待轉，車流陸續減速避讓，但冷藏貨車疑因車速較快閃避不及，撞上前方由49歲林姓司機駕駛的預拌水泥車。

猛烈撞擊之下，貨車車頭凹陷變形，賴姓司機腳被夾住受困車內，消防隊獲報趕抵，破壞車體救出司機，意識清醒送往淡水馬偕醫院診治。當時龍米路車流不算太大，事故未嚴重影響交通，稍後由拖吊車到場協助排除，詳細肇事原因尚待釐清。

新北市八里區龍米路二段今天上午10時許，有1輛超商物流貨車追撞前方預拌水泥車，41歲貨車司機受困變形車體內被消防隊員救出，身上多處擦挫傷、意識清醒由救護車送醫。記者林昭彰／翻攝
新北市八里區龍米路二段今天上午10時許，有1輛超商物流貨車追撞前方預拌水泥車，41歲貨車司機受困變形車體內被消防隊員救出，身上多處擦挫傷、意識清醒由救護車送醫。記者林昭彰／翻攝
新北市八里區龍米路二段今天上午10時許，有1輛超商物流貨車追撞前方預拌水泥車，41歲貨車司機受困變形車體內被消防隊員救出，身上多處擦挫傷、意識清醒由救護車送醫。記者林昭彰／翻攝
新北市八里區龍米路二段今天上午10時許，有1輛超商物流貨車追撞前方預拌水泥車，41歲貨車司機受困變形車體內被消防隊員救出，身上多處擦挫傷、意識清醒由救護車送醫。記者林昭彰／翻攝

消防隊

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