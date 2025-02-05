影／八里物流貨車追撞水泥預拌車 司機受困救出送醫

新北市八里區龍米路二段今天上午10時許，有1輛超商物流貨車追撞前方預拌水泥車，41歲貨車司機受困變形車體內被消防隊員救出，身上多處擦挫傷、意識清醒由救護車送醫，詳細事故原因尚待鑑識調查釐清。

根據路口監視器影像，賴姓司機駕駛冷藏貨車沿龍米路內側車道往五股方向行駛，當時路上車多順暢，過了一處彎道之後，前方路口有車朝左待轉，車流陸續減速避讓，但冷藏貨車疑因車速較快閃避不及，撞上前方由49歲林姓司機駕駛的預拌水泥車。