山道猴子突竄出 幸福巴士司機閃避猛打方向盤撞山壁翻覆

屏東縣滿州鄉公所幸福巴士今天上午行經分水嶺路段時，鍾姓駕駛為了要閃避一隻突然竄出的猴子，猛打方向盤，導致車輛撞擊山壁失控翻覆，所幸車上無乘客，駕駛也未受傷。

今日上午9時11分，滿州鄉公所幸福巴士由九棚開往恆春路上，行經屏200線25公里處時，突然有一隻猴子跑到路上，65歲的鍾姓司機為了要閃避，猛打方向盤，力道過大導致車輛撞擊山壁失控翻覆。所幸當時車上無乘客，駕駛也未受傷，警方酒測並無酒駕。