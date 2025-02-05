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山道猴子突竄出 幸福巴士司機閃避猛打方向盤撞山壁翻覆
屏東縣滿州鄉公所幸福巴士今天上午行經分水嶺路段時，鍾姓駕駛為了要閃避一隻突然竄出的猴子，猛打方向盤，導致車輛撞擊山壁失控翻覆，所幸車上無乘客，駕駛也未受傷。
今日上午9時11分，滿州鄉公所幸福巴士由九棚開往恆春路上，行經屏200線25公里處時，突然有一隻猴子跑到路上，65歲的鍾姓司機為了要閃避，猛打方向盤，力道過大導致車輛撞擊山壁失控翻覆。所幸當時車上無乘客，駕駛也未受傷，警方酒測並無酒駕。
滿州鄉長古榮福表示，幸福巴士每日上、下午各一班往返恆春市區與滿州鄉九棚、港仔村之間，提供偏遠地區村民到市區辦公、就醫的交通。這次發生交通意外後車輛要送修，但因有預備車輛，不會影響鄉民交通的權益。
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