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美女LINE主動搭訕「做任何想做的事」 7旬翁急趕超商買點數

聯合報／ 記者袁志豪／台南即時報導

73歲錢姓老翁在LINE上遇到年輕美女頭像帳號「Q寶」主動對他搭訕，願意以3000元為代價與錢男約會，讓錢男「做任何想做的事」；錢男前天前往超商，要依指示向店員購買遊戲點數，經台南市警二分局員警到場詢問勸說，才得知遭到詐騙，差點成為冤大頭。

台南市73歲錢姓老翁遇到詐騙集團以20多歲年輕美女頭像，在LINE帳號上化名「Q寶」，對他搭訕；「Q寶」聲稱家中遭逢變故，近日新春開工急需用錢男，願意以3000元為代價，與錢男約會，讓錢男「做任何想做的事」。

錢姓老翁信以為真，前天下午2時許，依照「Q寶」指示，到康樂街一間超商，向店員表示要購買新台幣3000元遊戲點數；店員詢問老人家是否有玩網路遊戲，為何要買點數，錢男不願說明，僅表示要趕快購買。

店員懷疑錢姓老翁遭到詐騙，通報警方；轄區台南市警第二分局海安派出所警員楊信霆、陳羿涵到場，經關懷慰問，錢男表示是要幫朋友購買，請警員不用多管。警方說明網路詐騙各種手法，包括援交詐騙類型。

錢姓老翁原本不相信遇到詐騙，見警員分析各項詐騙慣用「假交友援交話術」，一旦回傳遊戲點數序號與密碼，不要說約會援交，就連「女網友」的影子都見不到，錢男才發現與他遇到的模式一模一樣。

錢男見自己差點成為詐騙冤大頭，對員警的耐心說明及時協助感激不已，表示往後會更加小心，避免成為遭詐騙的對象。

73歲錢姓老翁在LINE上遇到「假援交、真詐騙」，前往超商要購買遊戲點數，台南市警二分局員警及時到場攔阻。記者袁志豪／攝影。
73歲錢姓老翁在LINE上遇到「假援交、真詐騙」，前往超商要購買遊戲點數，台南市警二分局員警及時到場攔阻。記者袁志豪／攝影。

店員 詐騙集團

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