影／妻離家...新北醉男凌晨持滅火器敲打鄰居大門 還亂噴滿地乾粉

新北市蔡姓男今天凌晨酒醉在社區裡大鬧，不僅持滅火器敲打鍾姓鄰居大門還亂噴，警方及消防人員獲報迅速到場，依現行犯逮捕，警詢後今依誹謗、恐嚇、毀損等罪嫌移送台北地檢署偵辦。

新北市新店警方今天凌晨0時18分獲報，新店區中正路265巷內一處社區發生巨大爭吵聲響，疑似有人持滅火器亂噴，轄區碧潭派出所員警會同消防人員迅速趕抵，發現鬧事者為蔡姓男子（38歲）且滿身酒味，不斷胡言亂語。

據了解，蔡男與38歲妻子因感情不睦，妻子昨晚離家出走，蔡男懷疑其妻與社區鄰居鍾姓男子（30歲）過從甚密，今天凌晨酒後跑到鍾男住處大門前大吵大鬧，不僅持滅火器敲打鍾姓鄰居大門，不但造成大門毀損無法開啟，還亂噴導致滿地都是乾粉，警方依毀損罪現行犯逮捕蔡男，受害人鍾男則提出誹謗、恐嚇、毀損告訴，警詢後今依法移送法辦。

警方在被害人鍾男住處大門口外的電梯門口，發現一把菜刀，但蔡男否認持有、鍾男則說因大門被破壞困在家裡，沒有跟蔡男正面接觸，不確定案發當時蔡男是否有持刀，警方目前仍持續調閱社區監視器進一步調查釐清。