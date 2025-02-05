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影／轎車來回甩尾燒胎擾人清夢 高雄警下重手
網傳有輛轎車趁凌晨在高雄市前鎮區不斷來回甩尾燒輪，半夜發出刺耳巨響，擾人清夢。警方查出駕車男子的違規行為，決定重手開罰。
警方了解，2月4日凌晨2時許，王姓男子（42歲）駕駛轎車，在前鎮區民裕街、鄭和南路口附近，不斷來回甩尾行駛，車輪發出刺耳摩擦聲，令周遭居民睡不著覺。
民眾報案，前鎮警分局復興路派出所，趕去攔查轎車，但已不見甩尾轎車，後來查轎車去向，才在前鎮區沱江街攔下王姓男子駕駛的轎車。
警方今天表示，王聲當時稱剛剛才開車外出「試胎」，警方抄下他的身分資料並告誡他；後來調閱監視器畫面，發現王確實曾跨越雙黃線並在道路危險駕車、甩尾、駛入來車車道等違規行為，將通知王男到案後，依道路交通管理處罰條例舉發他危險駕車，可罰6000元至3萬6000元罰鍰，並吊扣牌照，並依刑法公共危險罪嫌移送法辦。
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