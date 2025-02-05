影／轎車來回甩尾燒胎擾人清夢 高雄警下重手

網傳有輛轎車趁凌晨在高雄市前鎮區不斷來回甩尾燒輪，半夜發出刺耳巨響，擾人清夢。警方查出駕車男子的違規行為，決定重手開罰。

警方了解，2月4日凌晨2時許，王姓男子（42歲）駕駛轎車，在前鎮區民裕街、鄭和南路口附近，不斷來回甩尾行駛，車輪發出刺耳摩擦聲，令周遭居民睡不著覺。

民眾報案，前鎮警分局復興路派出所，趕去攔查轎車，但已不見甩尾轎車，後來查轎車去向，才在前鎮區沱江街攔下王姓男子駕駛的轎車。