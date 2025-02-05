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苗栗女在賣場專挑高價酒行竊被公告 警方查出身分追緝中

聯合報／ 記者胡蓬生／苗栗即時報導

苗栗縣公館鄉一家賣場日前遭竊，店內疑似被一名穿著黑色羽絨衣的婦人偷走7瓶高價威士忌，店家昨天將監視畫面PO上臉書社團，指控這名婦人專偷高價酒類，提醒其他店家留意，並要求大家協助追查竊賊身分，一起打擊犯罪；苗栗警分局已受理報案，鎖定當地一名黃姓婦人涉有重嫌， 全案目前查緝中。

苗栗警分局表示，警方執行網路巡邏時在社群媒體發現有民眾將店家遭竊監視影像PO網，公館分駐所2月3日受理這起竊案，經調閱被害店家提供的監視器影像比對，鎖定鄉內45歲黃姓女子涉有重嫌。

初步調查黃姓女子進賣場後先假意挑選物品，隨後鎖定高單價的酒類商品行竊，將酒放入隨身的購物袋中，趁店員不注意之際悄悄離開。女子疑似偷走7瓶酒，店家損失估計1萬7000元。

警方查出竊嫌身分後，曾到涉案女子獨居的住處找人，但未見到對方人影，目前持續追查女子到案，調查後將依竊盜罪嫌將全案函送苗栗地檢署偵辦。

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苗栗縣公館鄉一家賣場日前遭竊，店內被一名穿著黑色羽絨衣的婦人偷走7瓶高價的威士忌，店家將監視畫面PO上臉書社團。圖／取自臉書社團「苗栗大小事」
苗栗縣公館鄉一家賣場日前遭竊，店內被一名穿著黑色羽絨衣的婦人偷走7瓶高價的威士忌，店家將監視畫面PO上臉書社團。圖／取自臉書社團「苗栗大小事」

獨居 社群媒體 賣場

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