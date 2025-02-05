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影／生死一瞬間！新竹山區落石砸下來警民驚叫逃 目擊者：嚇死了

聯合報／ 記者郭政芬／新竹即時報導

新竹縣連日下雨，土石鬆落，昨天晚間7點半在新竹縣竹東往五峰的竹122縣道瑞峰隧道前，邊坡疑因土石鬆動，導致大量落石掉落到馬路上，下方正在查看的警察與民眾驚逃，幸好躲過一劫，拍攝影片的民眾直呼「嚇死了。」

新竹縣議員張益生表示，近來連日下雨，土石鬆落，昨天晚間有部分落石，民眾通報警方到現場查看，未料，邊坡疑因土石鬆動，突然有大量土石掉落到馬路上，非常驚險，呼籲縣府要好好重視，昨晚11點已經全線搶通。

新竹縣縣道122線南清公路，是通往張學良文化園區、觀霧森林遊樂區等觀光景點的重要道路，但因地質脆弱、且彎道多坡度大，風雨過後經常修補。張益生指出，此路段要施工除了經費問題、土地徵收與地主意願外，還要通過環評，不能大幅度的施工，希望中央與地方能正視道路問題。

張益生表示，122線南清公路面臨颱風和豪雨時常導致崩落，由於道路狹小，非常危險。特別在43.5公里原本彎道半徑過小，且道路跨越高潛勢土石流區為重複致災區域，每遇颱風就發生坍方造成交通中斷，新竹縣府已於去年底發包增設跨越坑溝的新橋，總經費6億，預計今年起施工，雖然屆時將有一段交通黑暗期，但這得施作，保障用路人的安全。

新竹縣警方表示，接獲民眾報案稱於竹東鎮122縣道29公里處有落石倒塌，竹東分局上坪派出所立即派員前往現場，放置交通錐、橫桿及爆閃燈警示來往車輛，並於現場警戒，提醒用路人行車安全，本件落石倒塌所幸無人受傷，目前已清除完畢並恢復通車。

新竹縣連日下雨，土石鬆落，昨天晚間7點半在新竹縣竹東往五峰的竹122縣道瑞峰隧道前，邊坡疑因土石鬆動，導致大落石掉落到馬路上。圖／議員張益生提供
新竹縣連日下雨，土石鬆落，昨天晚間7點半在新竹縣竹東往五峰的竹122縣道瑞峰隧道前，邊坡疑因土石鬆動，導致大落石掉落到馬路上。圖／議員張益生提供
新竹縣議員張益生表示，近來連日下雨，土石鬆落，昨天晚間有部分鬆落石。圖／議員張益生提供
新竹縣議員張益生表示，近來連日下雨，土石鬆落，昨天晚間有部分鬆落石。圖／議員張益生提供
下方查看的警察與民眾驚逃，幸好躲過一劫。圖／議員張益生提供
下方查看的警察與民眾驚逃，幸好躲過一劫。圖／議員張益生提供

新竹 落石

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