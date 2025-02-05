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桃園男情緒低落散心失聯家屬急報案 台中警找到他...在車內休息

聯合報／ 記者游振昇／台中即時報導

桃園25歲蕭姓男子前天因感情因素情緒低落，跟家人要出門散心卻失聯，家人急報案，台中市東勢警分局員警在台中市新社區路旁找到他的車，發現他正在車內休息。

東勢警分局新社分駐所警員張鈞萍2月3日早上6時執行守望勤務時，接獲桃園警分局青溪所轉報案件，25歲蕭姓男子向家屬表示，他因感情因素心情低落，要出門散心後就失聯，家屬焦急向桃園警方報案。

據了解，蕭男平時住在台中市北屯區，妹妹與他通電話時發現其情緒低落，蕭男不願透漏所在的位置，妹妹擔心發生意外，請求警方協助。

警員依蕭男手機最後發話位置後發現他在新社區中興嶺附近，警方在基地台定位附近搜尋，早上7時20分許，在新社區華豐街尋獲蕭男的車，他正在車內躺臥休息，警員見蕭男眼神呆滯、精神恍惚，當時天氣寒冷，警員擔心蕭男身體不適，當場通知119至現場協助救護。

蕭男不願就醫，執意要在車內休息，警方費一番口舌勸說，他才願意配合警方一起回派出所，警方將他帶返所後立即聯繫他母親報平安，家人感謝警方。

新社分駐所長林欽錤呼籲民眾珍惜生命，關心自己及周邊親友的情緒困擾，若發現自己或親朋好友有憂鬱傾向或是輕生念頭，應盡快至相關醫療機構或撥打生命線1995求助、自殺防治諮詢安心專線：0800-788995、張老師專線：1980尋求協助。

★珍惜生命，若您或身邊的人有心理困擾，可撥打
安心專線：1925｜生命線協談專線：1995｜張老師專線：1980

一名男子情緒低落出門散心後失聯，家屬急報案，台中員警找到他時，正在車上休息。記者游振昇／翻攝
一名男子情緒低落出門散心後失聯，家屬急報案，台中員警找到他時，正在車上休息。記者游振昇／翻攝

台中市 情緒低落 桃園

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