桃園會稽掩埋場大火燒春節暫置資收物 下風處民眾苦聞臭味
桃園市桃園區成功路三段會稽掩埋場昨晚7時許發生火警，桃園市消防局接獲大量報案前往救援，現場全陷火海，出動114名消防員搶救，火勢於今凌晨12時35分撲滅。民眾指出周邊異味很重、空氣非常差，環保局籲下風處區域多留意。
桃園市消防局指出，昨晚7時54分接獲報案，成功路三段1000多號附近會稽掩埋場發生火警，大量民眾報案電話湧入，立即派遣第一大隊大有分隊前往救援，於晚間8時09分抵達，現場為地上1層鐵皮結構建築物；起火層第1層，燃燒建物內部資源回收物、傢俱、冷氣等家電及一輛車輛；燃燒面積約2500平方公尺。
消防局共出動消防員114名、義消35名，總計149名，消防車43輛、救護車3輛，無人受傷受困；火勢於晚間10時15分控制，今凌晨12時35分撲滅火勢。
桃園市環保局表示，會稽掩埋場目前堆置過年期間暫置的資源回收物，詳細起火原因待火調科查明。昨晚模擬事故現場風向為東北風 ，風速為每秒2.6公尺，下風處區域可能產生異味，提醒下風處敏感族群請多加注意防護。
事實上，桃園市升格以來會稽掩埋場已發生過4次火警，延燒短則5小時，前年3月燒了26小時，因臭味持續，鄰近6所學校及里民還被通知外出要戴口罩，苦不堪言，未料今年春節假期剛過再度發生火警，將進一步調查起火經過。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言