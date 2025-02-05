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桃園會稽掩埋場大火燒春節暫置資收物 下風處民眾苦聞臭味

聯合報／ 記者周嘉茹／桃園即時報導

桃園市桃園區成功路三段會稽掩埋場昨晚7時許發生火警，桃園市消防局接獲大量報案前往救援，現場全陷火海，出動114名消防員搶救，火勢於今凌晨12時35分撲滅。民眾指出周邊異味很重、空氣非常差，環保局籲下風處區域多留意。

桃園市消防局指出，昨晚7時54分接獲報案，成功路三段1000多號附近會稽掩埋場發生火警，大量民眾報案電話湧入，立即派遣第一大隊大有分隊前往救援，於晚間8時09分抵達，現場為地上1層鐵皮結構建築物；起火層第1層，燃燒建物內部資源回收物、傢俱、冷氣等家電及一輛車輛；燃燒面積約2500平方公尺。

消防局共出動消防員114名、義消35名，總計149名，消防車43輛、救護車3輛，無人受傷受困；火勢於晚間10時15分控制，今凌晨12時35分撲滅火勢。

桃園市環保局表示，會稽掩埋場目前堆置過年期間暫置的資源回收物，詳細起火原因待火調科查明。昨晚模擬事故現場風向為東北風 ，風速為每秒2.6公尺，下風處區域可能產生異味，提醒下風處敏感族群請多加注意防護。

事實上，桃園市升格以來會稽掩埋場已發生過4次火警，延燒短則5小時，前年3月燒了26小時，因臭味持續，鄰近6所學校及里民還被通知外出要戴口罩，苦不堪言，未料今年春節假期剛過再度發生火警，將進一步調查起火經過。

桃園市桃園區成功路三段會稽掩埋場昨晚發生火警，今凌晨2時26分殘火處理完畢。圖／桃園市環保局提供
桃園市桃園區成功路三段會稽掩埋場昨晚發生火警，今凌晨2時26分殘火處理完畢。圖／桃園市環保局提供
桃園市桃園區成功路三段會稽掩埋場昨晚再度發生火警，這已是桃園市升格後第5次起火。圖／桃園市環保局提供
桃園市桃園區成功路三段會稽掩埋場昨晚再度發生火警，這已是桃園市升格後第5次起火。圖／桃園市環保局提供

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