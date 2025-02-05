台中男車停前女友家外…車內搭帳篷 無生命跡象送醫亡

台中市警方在今天凌晨接獲通報，一名男子疑因感情糾紛、心情不佳，擔心男子發生意外，警方展開緊急協尋，發現男子常使用的廂型車，停在前女友家附近停車格內，警消到場時，發現男子車內有搭帳篷，破窗後見他已無生命跡象，送醫後仍不治，詳細死因今將由檢察官釐清。

第二警分局育才所在今天凌晨2時許接獲通報，年約30多歲的男子，過去曾有尋短紀錄，疑情緒不佳，友人聯絡不上，擔心男子發生意外。

警方展開緊急協尋，發現男子使用的廂型車停在前女友家附近的停車格內，警消破窗後，發現車內有搭好的帳棚，男子在帳篷內已無生命跡象，經送醫後，院方宣告死亡。

警方已到場採證，釐清案發過程，今將報請檢察官相驗，以釐清男子死因。