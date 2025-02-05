影／台中失智阿嬤想抄捷徑回家 鑽鐵絲網受困喊救命

台中一名年近八旬失智老婦日前晚上為抄捷徑回家鑽圍籬的鐵絲網，身上衣物和四肢被鐵網纏住，無法自行脫困，大雅警分局頭家派出所員警到場先安撫她情緒，再小心幫助解開她身上纏繞的鐵絲，老婦輕微擦傷，驚魂未定，家屬感謝員警解危。

大雅警分局頭家派出所巡佐楊育峻、警員黃健瑋本月3日晚上接獲報案，稱有一名老婦受困在鐵絲網內，動彈不得，需要警方協助。

警方獲報後立即趕赴現場，發現受困的是78歲的林姓失智老婦，先安撫她情緒，再小心協助解開纏繞的鐵絲，過程中不斷確認老婦的身體狀況，所幸僅受到輕微擦傷，無大礙。

據了解，老婦獨自外出後準備返家，但因不熟悉路線，誤以為穿過鐵絲網圍住的空地，能更快回到家，她試圖從縫隙中鑽過，卻因動作不便，衣物與四肢被鐵絲網纏住，無法自行脫困，當時天色漸暗，老婦因驚慌而大聲呼救，幸好有熱心民眾聽見求助聲，立即報警請求協助。

家屬感謝警方幫助，家屬表示，老婦患有失智，平時偶爾會迷路，未來將更加注意其行動，以防類似事件發生。