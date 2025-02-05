聽新聞
0:00 / 0:00
妙齡女產子未足月報案手發抖…中警變身保母買尿布奶粉
台中市一名年約20多歲的女子近月生下兒子，昨天因與前男友有感情糾紛案件，前往市警局婦幼隊報案，女子報案時抱著男嬰雙手不斷發抖，男嬰也不斷哭泣。警方得知，女子未服產後憂鬱症藥物，經濟困窘，因此化身保母，除協助照料男嬰外，也自掏腰包替女子購買奶粉、尿布應急。
據了解，該名年約20多歲的女子近日與前男友有感情糾紛，涉及性犯罪，台中市婦幼隊約詢被害女子到隊上，了解案情、製作筆錄，女子帶著甫出生約20多天的兒子，一起到婦幼隊，不過期間因女子未服產後憂鬱症藥物，抱著男嬰時，雙手不斷發抖，男嬰也一直哭鬧。
女子在婦幼隊詢問現場警方是否能接手照料，警員曾英綾得知後，化身保母，協助照料男嬰，另外與女子對話過程中，得知女子經濟困窘，男嬰奶粉及尿布都用光，男嬰從當日上午9時後未再進食，也沒更換尿布。
婦幼隊巡佐許聞軒聽聞後，馬上到附近店家，購買尿布、奶粉，男嬰才安然入睡，女子也非常感謝警方即時的協助。
台中市婦幼隊長楊俊明說，同仁的舉動為警察工作添了一分溫暖的光輝，期許所有同仁都能以此為榜樣，秉持同理心與服務熱忱，主動關懷需要幫助的人，成為「照亮他人生命的一道光」。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言