妙齡女產子未足月報案手發抖…中警變身保母買尿布奶粉

台中市一名年約20多歲的女子近月生下兒子，昨天因與前男友有感情糾紛案件，前往市警局婦幼隊報案，女子報案時抱著男嬰雙手不斷發抖，男嬰也不斷哭泣。警方得知，女子未服產後憂鬱症藥物，經濟困窘，因此化身保母，除協助照料男嬰外，也自掏腰包替女子購買奶粉、尿布應急。

據了解，該名年約20多歲的女子近日與前男友有感情糾紛，涉及性犯罪，台中市婦幼隊約詢被害女子到隊上，了解案情、製作筆錄，女子帶著甫出生約20多天的兒子，一起到婦幼隊，不過期間因女子未服產後憂鬱症藥物，抱著男嬰時，雙手不斷發抖，男嬰也一直哭鬧。

女子在婦幼隊詢問現場警方是否能接手照料，警員曾英綾得知後，化身保母，協助照料男嬰，另外與女子對話過程中，得知女子經濟困窘，男嬰奶粉及尿布都用光，男嬰從當日上午9時後未再進食，也沒更換尿布。

婦幼隊巡佐許聞軒聽聞後，馬上到附近店家，購買尿布、奶粉，男嬰才安然入睡，女子也非常感謝警方即時的協助。