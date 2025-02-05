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影／基隆機車路口被撞...2人拋飛 幸穿厚重冬衣減輕傷勢

聯合報／ 記者邱瑞杰／基隆即時報導

粘姓男子昨晚開車行駛基隆市光一路，疑闖紅燈通過華三路口時，撞上直行華三街的機車騎士，羅姓男子及後載女子彈飛落地，場面驚險。幸好羅男和女子穿著厚重冬衣，要害也未撞擊硬物，輕傷送醫。粘男和羅男接受酒測，數值都是0，車禍原因由警方調查中。

40多歲粘男昨晚10時許開車沿光一路往獅球嶺方向行駛，經過華三街口時是紅燈，仍直續往前行駛。20多歲羅男騎機車載1名女子，從獅球路國民運動中心要通過光一路口直行華三街時，兩車在路口發生碰撞。

道路監視器拍下車禍過程，兩車撞擊力道相當大，羅男的機車彈飛，他和後載女子騰空飛起後落地，粘男則是駕車往右偏移車道，撞進路旁市集攤位區。

警、消獲報到場，警一分局忠二路派出所員警到場管制交通，交通警察隊員警到場測繪蒐證。粘男未受傷，羅男和女乘客倒地受輕傷，消防人員將兩人送醫急救，並無生命危險。粘男和羅男先後接受酒測，數值均為0，沒有酒後駕車行為，肇事責任由警方調查中。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

粘姓男子昨晚開車行駛基隆市光一路，疑闖紅燈通過華三路口時，羅姓男子騎機車載1名女子直行華三街，在路口兩車相撞瞬間，人車彈飛後落地，場面驚險。記者邱瑞杰／翻攝
粘姓男子昨晚開車行駛基隆市光一路，疑闖紅燈通過華三路口時，羅姓男子騎機車載1名女子直行華三街，在路口兩車相撞瞬間，人車彈飛後落地，場面驚險。記者邱瑞杰／翻攝
粘姓男子昨晚開車行駛基隆市光一路，疑闖紅燈通過華三路口時，羅姓男子騎機車載1名女子直行華三街，在路口兩車相撞瞬間，人車彈飛後落地，場面驚險。記者邱瑞杰／翻攝
粘姓男子昨晚開車行駛基隆市光一路，疑闖紅燈通過華三路口時，羅姓男子騎機車載1名女子直行華三街，在路口兩車相撞瞬間，人車彈飛後落地，場面驚險。記者邱瑞杰／翻攝
粘姓男子昨晚開車行駛基隆市光一路，疑闖紅燈通過華三路口時，羅姓男子騎機車載1名女子直行華三街，在路口兩車相撞瞬間，人車彈飛後落地，場面驚險。記者邱瑞杰／翻攝
粘姓男子昨晚開車行駛基隆市光一路，疑闖紅燈通過華三路口時，羅姓男子騎機車載1名女子直行華三街，在路口兩車相撞瞬間，人車彈飛後落地，場面驚險。記者邱瑞杰／翻攝

車禍 車行 闖紅燈

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