野柳岬擱淺貨輪 下月招標拆解

中國大陸貨輪鈺洲啟航輪擱淺在野柳岬海岸，上月抽除油料，拆除作業預定3月7日招標，拆解船體及船上3具起重機。圖／航港局提供

陸籍貨輪鈺洲啟航輪擱淺在野柳岬海岸，航港局和善後團隊上月抽除油料，暫化解汙染危機。船方宣布放棄船體和貨物後，船東互保責任保險（P&I）公司預定3月7日招標，得標者提計畫送審通過後即可進場執行拆解船體，拚颱風季前完成。

鈺洲啟航貨輪去年10月29日清晨，在康芮颱風來襲前駛出基隆港，航行到野柳海域時失去動力，船長決定棄船，船上17人獲救，貨輪31日凌晨擱淺在野柳岬。

鈺輪上有290噸油料，成為善後作業的重中之重，因海象不佳，抽取作業不順利。工程人員去年11月13日才將大型抽油機具吊掛上鈺輪，隔天上船準備抽油前置作業，又發現船上橋式機固定基樁鬆脫，暫緩抽油，直到同月26日終於開始抽油。

航港局表示，貨輪擱淺後，會同海保署、新北市及基隆市政府等單位啟動應變作業，在北海岸港口、設施與景點整備防汙資材，防止油汙外洩。抽油作業運用大功率抽油泵與加熱設備，並透過船體鑽孔及水下作業，克服低溫及部分油櫃沒入水中，且有障礙物影響管道等困境，終在今年1月14日全數抽除。

全國娛樂漁船協會榮譽理事長項彥豪說，鈺輪是載重船，結構堅固，如果是一般貨櫃輪可能已斷裂，釀成漏油危機。近年國內發展風電，才有風電業者工作船支援抽油作業，否則不知又要耗掉多少時間，台灣港口郵輪等大型輪船增加，應記住此次教訓，檢討海事拖救體系及能量。

立委廖先翔說，沒發生漏油事件算不幸中的大幸，卻不是每一次運氣都那麼好，公部門危機處理的應變能力要精進，拆解作業下月才要招標，效率顯然不夠明快。