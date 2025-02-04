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桃園垃圾掩埋場大火 黑夜裡烈焰濃煙猛竄…99名消防急搶救
桃園市桃園區成功路三段一處垃圾掩埋場今晚間7時許發生火警，桃園市消防局接獲大量報案出動到場救援，現場全面陷入火海，目前出動99名消防員持續搶救中，內部無人員受傷受困，詳細起火原因有待進一步調查釐清。
桃園市消防局指出，今晚間7時54分接獲報案指出，成功路三段1000多號附近一處垃圾掩埋場發生火警，大量民眾報案電話湧入，立即派遣第一大隊大有分隊前往救援，於晚間8時09分抵達，現場為地上1層鐵皮結構建築物；起火層第1層，燃燒建物內部回收物。
現場無人員受傷、受困，目前出動消防員99名、消防車38輛及救護車3輛救援，持續搶救中，熊熊火勢延燒整個場區，濃煙不斷竄天，黑夜中相當駭人；燃燒面積調查中，損失及詳細起火原因仍待進一步調查釐清。
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