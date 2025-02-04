桃園垃圾掩埋場大火 黑夜裡烈焰濃煙猛竄…99名消防急搶救

桃園市桃園區成功路三段一處垃圾掩埋場今晚間7時許發生火警，桃園市消防局接獲大量報案出動到場救援，現場全面陷入火海，目前出動99名消防員持續搶救中，內部無人員受傷受困，詳細起火原因有待進一步調查釐清。

桃園市消防局指出，今晚間7時54分接獲報案指出，成功路三段1000多號附近一處垃圾掩埋場發生火警，大量民眾報案電話湧入，立即派遣第一大隊大有分隊前往救援，於晚間8時09分抵達，現場為地上1層鐵皮結構建築物；起火層第1層，燃燒建物內部回收物。