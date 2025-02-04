快訊

黑箱？內埔同1人爽抽汽車「中獎者身分曝」 鄉長：需為這事賠上政治前途嗎

獨／彰化驚傳情殺！痛苦呼叫驚動四鄰 單親媽、同居男友遭逮

同一人抽到汽車！內埔年街遭疑黑箱「2次都摸出揉成團彩券」 屏檢出手了

桃園多個水溝蓋竄火舌、不時有爆炸聲 住戶憂高雄氣爆重演

聯合報／ 記者陳俊智／桃園即時報導

桃園市桃園區國強十一街、國豐八街口，今天上午11時多個水溝孔蓋竄火舌，現場不時傳出爆炸聲響，民眾擔心是天然氣管線破裂，擔心高雄氣爆重演，事故也引發市議員關注；消防出動大量人車灌救，幸無人員傷亡。

桃園市議員黃瓊慧今天中午接獲民眾反映，桃園區國豐八街、國強十一街口多個水溝蓋竄火，有民眾提滅火器往其中一個水溝澆灌，只見其他水溝蓋火勢更大，現場還不時傳出爆炸，十分駭人。

黃瓊慧表示，警消已撲滅火勢，現場人員初步調查水溝起火原因疑似有民眾放鞭炮，鞭炮掉到水溝裡，而水溝沼氣濃度較高或天然氣管線破裂導致。

桃園市消防局表示，火警總共出動47人20車搶救，中午12時4分撲滅，幸無人傷亡，起火原因有待調查。

桃園市桃園區國豐八街、國強十一街口水溝蓋竄火舌，現場還不時傳出爆炸聲。記者陳俊智／翻攝
桃園市桃園區國豐八街、國強十一街口水溝蓋竄火舌，現場還不時傳出爆炸聲。記者陳俊智／翻攝
桃園市桃園區國豐八街、國強十一街口水溝蓋竄火舌，現場還不時傳出爆炸聲。記者陳俊智／翻攝
桃園市桃園區國豐八街、國強十一街口水溝蓋竄火舌，現場還不時傳出爆炸聲。記者陳俊智／翻攝

桃園 火災 爆炸 議員

延伸閱讀

丟炮釀禍？ 桃園整排水溝「爆炸噴火」引燃油類揮發物

相關新聞

竹聯幫主「么么」黃少岑今早病逝 幫主接班人選受關注

竹聯幫幫主「么么」黃少岑，今上午在台北榮民總醫院病逝，享壽75歲。警方已掌握情資，密切關注幫主接班人選，持續蒐報。

桃園多個水溝蓋竄火舌、不時有爆炸聲 住戶憂高雄氣爆重演

桃園市桃園區國強十一街、國豐八街口，今天上午11時多個水溝孔蓋竄火舌，現場不時傳出爆炸聲響，民眾擔心是天然氣管線破裂，擔...

仿AP改裝卡西歐手表只賣1萬 「八角表圈」侵權6千萬被抄

彰化縣莊姓男子涉嫌購買類似AP手表的八角表圈套件，安裝在卡西歐手表販售，AP提告被侵權6千萬元。刑事局搜索莊的店面，查扣...

警察收到一封奇怪感謝信 無意暖心1舉網落淚：人間天使

有些善意是來自無心的舉動，或者微小的關心。日前有位前任警察分享，他同事在案件結束後，收到一封奇怪的信，信裡面只有寫一句話「謝謝你救了我」...

丟炮釀禍？ 桃園整排水溝「爆炸噴火」引燃油類揮發物

桃園市桃園區國強十一街和國豐八街交叉口今上午11點多發生離奇火警，民眾通報疑似有人丟棄炮竹於水溝，引燃水溝內不明氣體，多...

擱淺野柳岬貨輪下月招標拆解 颱風季前讓它「消失」

中國大陸貨輪鈺洲啟航輪擱淺在野柳岬海岸，航港局和善後團隊上月中旬抽除油料，暫時化解汙染危機。在船方宣布放棄船體和貨物後，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。