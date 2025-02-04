桃園多個水溝蓋竄火舌、不時有爆炸聲 住戶憂高雄氣爆重演

桃園市桃園區國強十一街、國豐八街口，今天上午11時多個水溝孔蓋竄火舌，現場不時傳出爆炸聲響，民眾擔心是天然氣管線破裂，擔心高雄氣爆重演，事故也引發市議員關注；消防出動大量人車灌救，幸無人員傷亡。

桃園市議員黃瓊慧今天中午接獲民眾反映，桃園區國豐八街、國強十一街口多個水溝蓋竄火，有民眾提滅火器往其中一個水溝澆灌，只見其他水溝蓋火勢更大，現場還不時傳出爆炸，十分駭人。

黃瓊慧表示，警消已撲滅火勢，現場人員初步調查水溝起火原因疑似有民眾放鞭炮，鞭炮掉到水溝裡，而水溝沼氣濃度較高或天然氣管線破裂導致。