仿AP改裝卡西歐手表只賣1萬 「八角表圈」侵權6千萬被抄

彰化縣莊姓男子涉嫌購買類似AP手表的八角表圈套件，安裝在卡西歐手表販售，AP提告被侵權6千萬元。刑事局搜索莊的店面，查扣改裝的70支表及72組套件，將他依商標法函送。

警方調查，38歲莊姓男子務農，兩年前起從大陸進口類似AP手表的八角表圈套件，以卡西歐手表改裝，透過自家店面或自行架設網站販售，每支售價1至2萬元，與AP運動腕表每支約30至80萬元相差甚遠。

AP運動腕表以8顆外露6腳螺絲鎖入表殼，形成八角表圈設計，在台申請註冊立體商標。業者發現市面出現未經授權的類似手表，去年10月向刑事局智慧財產權大隊第一隊報案，指遭侵權6千萬元。

警方去年11月27日搜索莊的店面帶回他調查，他稱，對手表有興趣，從大陸購買套件改裝，消費者不會誤認，他不認為是侵權。不過，警方偵辦時函文智慧財產局，智財局認定該立體商標用於手表，可能被誤認存在授權、加盟或其他類似關係，而使消費者產生混淆誤認可能。