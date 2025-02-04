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丟炮釀禍？ 桃園整排水溝「爆炸噴火」引燃油類揮發物
桃園市桃園區國強十一街和國豐八街交叉口今上午11點多發生離奇火警，民眾通報疑似有人丟棄炮竹於水溝，引燃水溝內不明氣體，多處水溝竄出火焰嚇壞附近住戶。消防局獲報到場撲滅火勢，初步檢測水溝內為油類揮發性物質，但尚無法確定是否為鞭炮引燃，無人受傷。
桃園市消防局指出，今上午11點36分接獲民眾通報疑似有人於桃園區國強十一街與國豐八街附近水溝丟置鞭炮，引燃不明氣體，導致國豐八街、國強十一街、國強十三街周遭路段水溝多處起火。
消防局獲報後於3分鐘後抵達，現場只燃燒國豐八街、國強十一街、國強十三街周遭路段水溝內揮發性有機氣體，無延燒至其他物品與建築物。火勢於中午12時04分撲滅，無人員受傷受困，共出動消防人員61名、消防車23輛、救護車2輛，目前現場留中路分隊人員警戒，後續將交由環保局處理。
消防局表示，經專業技術小組採樣檢測，為油類揮發性物質，目前以五用氣體偵測器檢測，讀數正常，尚不確定是否為鞭炮引燃，已橫向聯繫警察局、台電、自來水、欣桃天然氣、桃園區公所、消防署、環保局、經發局、北區環境事故專業技術小組、火調科，詳細起火原因仍調查中。
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