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警察收到一封奇怪感謝信 無意暖心1舉網落淚：人間天使

聯合新聞網／ 綜合報導

一名前任警察分享，同事曾經收過感謝信，事後才得知他因為關心一位民眾，讓對方有求生意志。示意圖／ingimage
一名前任警察分享，同事曾經收過感謝信，事後才得知他因為關心一位民眾，讓對方有求生意志。示意圖／ingimage
有些善意是來自無心的舉動，或者微小的關心。日前有位前任警察分享，他同事在案件結束後，收到一封奇怪的信，信裡面只有寫一句話「謝謝你救了我」，但同事完全不記得自己拯救過寄件人，等他發現真相後，讓網友感動大讚「人間有天使！」

一名前任警察在Threads發文分享，他還在當警察時，有位同事在案件結束後，收到了一封奇怪的信，信裡面只有一句話「謝謝你救了我」，但那位同事完全不記得自己拯救過這位寄件人。幾個月之後，同事才知道，這封信源自於一位原本要自殺的人，當時他被同事攔下來盤查，同事隨口提醒了一句「你看起來很累，要不要休息一下？」就是這句話，讓對方決定活下去。原PO表示「有時候，一句話就能拯救一條生命」。

文章曝光後，也有許多網友分享自身經驗「有天我很傷心，希望心臟不要再跳動，也無所謂、沒有害怕，但突然有一道亮光在身後亮起，警車緩緩駛來，跟我說『小姐，很危險耶！妳怎麼一個人在走？』我不回答也一直走，警車就跟著我並行，還一直告訴我『上車啊，我送妳回家吧』讓我感覺見過這世界的惡，依然還有善良，謝謝警察大人」。

還有網友大讚「這一串貼文讓我相信人間有天使」、「我也曾經在一場司法裡，被法官庭後的話救了一次」、「我也是被警察救過的人，很難想像沒有他們的幫助，我會在哪裡」、「英雄和救你的人不一定有披風，大家要愛護盡責的警消人員，為他們爭取安全」、「在現實生活裡，我沒有遇到像留言這些溫暖的人，好羨慕，不敢想像要是真的有人對我說出一句關心的話，或是給我一個擁抱，我會多想要哭」。

★珍惜生命，若您或身邊的人有心理困擾，可撥打
安心專線：1925｜生命線協談專線：1995｜張老師專線：1980

同事 警察

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