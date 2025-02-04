擱淺野柳岬貨輪 下月招標拆解 颱風季前讓它「消失」

中國大陸貨輪鈺洲啟航輪擱淺在野柳岬海岸，航港局和善後團隊上月中旬抽除油料，暫時化解汙染危機。在船方宣布放棄船體和貨物後，船東互保責任保險（P&I）公司預定3月7日招標，並由得標業者提計畫送審通過後，進場執行拆解船體及船上3具起重機作業。

鈺洲啟航貨輪去年10月29日清晨，在康芮颱風來襲前駛出基隆港後，航行到野柳海域時，因動力不足錨定未來等到及時救援，當晚船長決定棄船，船上17人獲救，但貨輪31日凌晨擱淺在野柳岬。

鈺輪船上約290噸油料，成為擱淺善後作業重之之重，但因海象不佳，以防船體受損加劇時外洩，汙染海洋和海岸，但因海象不佳，抽取作業不並順利。工程人員去年11月13日才將大型抽油機具吊掛上鈺輪，隔天上船準備抽油前置作業，又發現船上橋式機固定基樁鬆脫，暫緩抽油，直到同月26日才開始抽油。

航港局表示，貨輪擱淺後，便會同海保署、新北市政府及基隆市政府等單位，啟動應變作業，在北海岸港口、設施與景點整備防汙資材，即時因應油汙外洩。抽油作業運用大功率抽油泵與加熱設備，並透過船體鑽孔及水下作業，克服低溫及部分油櫃沒入水中，且有障礙物影響管道等條件限制，終於在今年1月14日全數抽除。

航港局說，已請船東及P&I保險公司提出殘貨及船體移除計畫，在船體移除前，也會辦理環境及船體監測工作，含括船體傾斜及位移監測、防颱穩固作業及緊急應變機具、設備與人力，一旦發現異常狀況立即應變，避免二次災害，早日恢復野柳地質公園海岸風貌與生態環境。