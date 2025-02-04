快訊

春節前就送醫…竹聯幫主「么么」黃少岑今早病逝 接班人選受關注

具俊曄現況曝光！喊話友人「為熙媛安息祈禱」 最後一刻滿腦都是她

名表贈英雄！辜仲諒贈中華隊教練團勞力士 解密原來是這款表

聽新聞
0:00 / 0:00

苗栗夾娃娃機台擺放「猥褻」物品 依妨害風化罪嫌法辦

聯合報／ 記者胡蓬生／苗栗即時報導

苗栗縣近年來自助選物販賣機林立，縣府辦理聯合稽查，發現有業者在機內擺放「猥褻」物品，已觸犯刑法妨害風化罪嫌被函送苗栗地檢署法辦，稽查的307家業者，其中高達247家未辦商業登記，並有違反兒少法等情事，縣府強調將持續嚴查並依規定懲處。

縣府上午召開縣議務會議，工商發展處報告稽查自助選物販賣機（俗稱夾娃娃機）的稽查情況指出，縣內掀起自助選物販賣機風潮，為避免學生流連類似商店，縣府相關單位去年2月23日至6月27日辦理聯合稽查共307家自助選物販賣機店家。

稽查的307家業者，其中有247家未辦商業登記，已通知128家改善，其中已有30家改善 ，其餘119家因尚無詳細資訊，將接續清查辦理，並將協助、督促未辦商業登記業者改善，如通知後仍拒絕配合，將依商業登記法第31條裁處。

相關權責管理單位，縣警局查獲8件違規改裝機台並已通知改善完成，另有2件查獲「裸體公仔」等猥褻物品，涉嫌違反刑法妨害風化罪，警方已函請檢方偵辦。

衛生局方面發現有3件化妝品標示及產品登錄不符規定，涉及違反化妝品衛生安全管理法，將由衛生局追蹤裁處。社會處方面發現6件違規擺放成人用品，違反兒童及少年福利與權益保障法，已發文通知改善，另有4件待調查，後續將依相關規定辦理。

工商發展處強調，這次稽查違規案件都已列管，將不定期辦稽查以嚇阻違規行為，並對自助選物販賣機嚴加審查，呼籲業者應自律並遵守規定，不得從事賭博及擺放違規物品，如查獲提供菸、酒、成人用品、猥褻商品、違禁物等商品，或涉及違反刑法、兒少法等情事，都將移請相關單位依規定嚴格裁處。

苗栗縣近年來。自助選物販賣機林立。記者胡蓬生／攝影
苗栗縣近年來。自助選物販賣機林立。記者胡蓬生／攝影
苗栗縣近年來。自助選物販賣機林立。記者胡蓬生／攝影
苗栗縣近年來。自助選物販賣機林立。記者胡蓬生／攝影

夾娃娃機 猥褻 苗栗縣 衛生局 販賣機

相關新聞

網紅孫生襲臀女子還稱「屁股有肉哦」 性騷擾判5月

「反骨男孩」成員孫生涉嫌在餐廳用餐席間抽菸時，對同行女子的女性友人說「屁股有肉哦，撞起來才爽」還動手襲臀，被控性騷擾；台...

苗栗夾娃娃機台擺放「猥褻」物品 依妨害風化罪嫌法辦

苗栗縣近年來自助選物販賣機林立，縣府辦理聯合稽查，發現有業者在機內擺放「猥褻」物品，已觸犯刑法妨害風化罪嫌被函送苗栗地檢...

規定每次上課要「提早1個小時到」…輔導師性侵少女352次判刑

在新北市新店區某教會權充課後輔導教師的易姓男子，利用教學獨處的機會，對教會內未成年少女強制猥褻長達7年，2017年到20...

台中男老師誘少年拍裸照 色問「棒棒雄偉嗎？」重判4年

台中蔡姓男老師在臉書註冊假帳號偽裝年輕女性，向1名國中少年攀談問「你的棒棒雄偉嗎」、「龜頭很大嗎？」引誘他自拍4張裸照；...

去慶功宴對女同事摸腰強吻！男子辯稱「已有眼神交流」 下場慘了

有眼神交流就可以摸腰強吻？

正宮不在家！女保險員上門與男同事纏綿15小時 人妻這樣搜證怒告

出軌已經很過份，她還去人夫家過夜，就更加無恥！

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。