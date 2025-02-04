中壢楊梅2老翁不敵低溫寒流迷路 暖警好心找到回家的路
近日寒流低溫來襲，桃園市連日晚間持續10度，中壢、楊梅警方連日在街頭低溫下，相繼發現1名行動不便的86歲王姓老翁在中壢延平路公車站旁迷路，楊梅獨居的75歲徐姓老翁步行雨中搭乘公車至埔心探視親友迷路，雙雙身體發抖不知所措，中壢、楊梅仔細尋訪聯繫下，幫助2 名老翁順利返家為民服務。
中壢警方今天表示，王姓老翁家住桃園區中埔六街，無法正常言語表達、行動不便需要靠拐杖行走，他昨天搭車至中壢，至昨晚氣溫下降，王姓老翁走到延平路一個公車站旁迷路，員警獲報前往查訪，一旁店家說老翁可能坐車過站，自公車下車後站在公車站旁至少30分鐘，不知所措。
員警因為晚上氣溫越來越冷，擔心王姓老翁身體受不住，將他帶回中福派出所休息，幸好老翁身上攜帶證件夾著家人電話，員警迅速連絡王姓老翁女兒到場，王女表示，她父親與家人同住一棟房子，平常自己獨居，由家人每天照顧，她父親平時生活自理沒有問題，外出也會自己回家，今後會多注意她父親行蹤。
楊梅警方表示，徐姓老翁昨晚獨自在埔心地區步行，楊梅幼獅所長及員警巡邏街頭發現，徐姓老翁淋雨行走，員警擔心意外停車關懷，原來老翁迷路，他只說欲搭公車探視親友，下車後迷路，員警見天氣寒冷將他帶回派出所調查，老翁身無分文、身上只有帶一張悠遊卡，徐姓老翁自稱在楊梅梅獅路二段搭公車，員警便積極在該路查訪逐戶詢問，最終查到老翁住址和平安將他送返家人住處，做好為民服務工作。
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