中壢楊梅2老翁不敵低溫寒流迷路 暖警好心找到回家的路

近日寒流低溫來襲，桃園市連日晚間持續10度，中壢、楊梅警方連日在街頭低溫下，相繼發現1名行動不便的86歲王姓老翁在中壢延平路公車站旁迷路，楊梅獨居的75歲徐姓老翁步行雨中搭乘公車至埔心探視親友迷路，雙雙身體發抖不知所措，中壢、楊梅仔細尋訪聯繫下，幫助2 名老翁順利返家為民服務。

中壢警方今天表示，王姓老翁家住桃園區中埔六街，無法正常言語表達、行動不便需要靠拐杖行走，他昨天搭車至中壢，至昨晚氣溫下降，王姓老翁走到延平路一個公車站旁迷路，員警獲報前往查訪，一旁店家說老翁可能坐車過站，自公車下車後站在公車站旁至少30分鐘，不知所措。

員警因為晚上氣溫越來越冷，擔心王姓老翁身體受不住，將他帶回中福派出所休息，幸好老翁身上攜帶證件夾著家人電話，員警迅速連絡王姓老翁女兒到場，王女表示，她父親與家人同住一棟房子，平常自己獨居，由家人每天照顧，她父親平時生活自理沒有問題，外出也會自己回家，今後會多注意她父親行蹤。