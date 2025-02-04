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孫生母親偷1萬多元現金！店家怒報警 慣犯被認出：是他媽沒錯

聯合報／ 記者翁至成／台北即時報導

網紅團體「反骨男孩」成員孫生（本名孫羿泩）的母親遭人指控，昨天在北市天母某床墊用品店偷走裝有1萬多元的皮夾，受害店家強調已經報案，對此，轄區警方證實，3日晚上7點多接獲報案，已調閱監視器畫面掌握犯嫌身分，將通知到案說明。

有網友今天在臉書社團「靠北天母幫」發文指出，「此人在傍晚5點多左右，進店偷竊財物，他時常出現在北榮，半個月會拿一大袋藥，目前已向蘭雅派出所報案，請天母店家們注意了，謝謝」。由於文章附上監視器畫面，有網友一眼認出「是孫生媽媽」。

隨著網友討論跟著擴大，有人調侃「初六開工」、「是他媽沒錯」、「有疾病真的治不好，辛苦孫生了」、「我剛也是要說是不是孫生媽媽…..」。

轄區士林警方指出，3日晚上7點多接獲報案，店家稱因在忙店內事務不在櫃檯，遭人闖入偷走私人皮夾，皮夾內放有1萬多元現金，事後發覺皮夾不翼而飛，調閱店內監視器畫面發現犯行。

孫生的母親多次涉及竊盜案件（都皮包、皮夾等）登上新聞版面，更因「惡行不改」，頻遭法院判決有期徒刑入獄，孫生也對母親的脫序行為感到無奈，曾在社群媒體表示「我媽無限犯罪，又不去看醫生」。據了解，孫生的母親患有思覺失調症，才無法克制偷竊行為。

孫生為了母親的問題一直很頭痛。本報資料照
孫生為了母親的問題一直很頭痛。本報資料照
孫生的媽媽再度被指出來偷竊。圖/摘自臉書
孫生的媽媽再度被指出來偷竊。圖/摘自臉書

偷竊 孫生 思覺失調症 母親

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