孫生母親偷1萬多元現金！店家怒報警 慣犯被認出：是他媽沒錯

網紅團體「反骨男孩」成員孫生（本名孫羿泩）的母親遭人指控，昨天在北市天母某床墊用品店偷走裝有1萬多元的皮夾，受害店家強調已經報案，對此，轄區警方證實，3日晚上7點多接獲報案，已調閱監視器畫面掌握犯嫌身分，將通知到案說明。

有網友今天在臉書社團「靠北天母幫」發文指出，「此人在傍晚5點多左右，進店偷竊財物，他時常出現在北榮，半個月會拿一大袋藥，目前已向蘭雅派出所報案，請天母店家們注意了，謝謝」。由於文章附上監視器畫面，有網友一眼認出「是孫生媽媽」。

隨著網友討論跟著擴大，有人調侃「初六開工」、「是他媽沒錯」、「有疾病真的治不好，辛苦孫生了」、「我剛也是要說是不是孫生媽媽…..」。

轄區士林警方指出，3日晚上7點多接獲報案，店家稱因在忙店內事務不在櫃檯，遭人闖入偷走私人皮夾，皮夾內放有1萬多元現金，事後發覺皮夾不翼而飛，調閱店內監視器畫面發現犯行。