女兒不在家…台中婦墜十樓撞雨遮全身骨折亡

台中市消防局在今天上午11時許獲報，西屯區逢明街有救護案件，救護人員到場發現年約60多歲的女子已倒臥一樓地面，全身骨折，無生命跡象，送醫不治，女子與女兒同住，案發時女兒不在家，詳細的案發原因，待警方後續調查。

經查，年約66歲女子與女兒同住在西屯區逢明街民宅，案發時女兒不在家，女子疑從10樓墜落2樓雨遮後，再跌落一樓地面。

警消到場時，女子已經沒有生命跡象、全身骨折，送往中港澄清醫院急救後不治。

警方鑑識識人員到場，暫無發現外力破壞打鬥痕跡，全案今將報請檢察官相驗，釐清死因。

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