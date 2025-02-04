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街頭決鬥驚現「烈焰魔法師」 男子持烤肉噴燈逼退20人

聯合報／ 記者王駿杰黃羿馨／新竹即時報導

新竹孫男與范男因私人糾紛雙方今年1月相約林森路談判，雙方人馬劍拔弩張之際，孫男突化身「烈焰魔法師」，拿出噴燈放大絕，瞬間火光四射，讓對方嚇得四處逃竄，事後范男的人馬也被警方依聚眾鬥毆罪嫌送辦，至於孫男則被依公共危險、恐嚇罪嫌送辦。

網路最近流傳一段短影音，根據影片畫面指出，一群男子在林森路湯姆熊外聚集，其中20多歲孫姓男子突然拿出烤肉用噴燈，瞬間成為全場焦點，短短數秒內，原本對峙的局面也因熊熊火焰逼近瞬間瓦解，對方人馬紛紛驚叫逃離，場面失控。

影片字幕說明：「我跟我女友兩人被對方十幾、二十人包圍，接著對方攻擊我的當下，直看到地板不知道哪掉出一個烤肉噴燈，一個烤肉噴燈可以讓二十幾個拿著武器的對方鳥獸散」。

影片下方字幕更生動描述孫男變成烈焰魔法師的畫面：「彈指間，他手上凝聚熊熊烈火，已經蓄勢待發，就在敵人帶著冷兵器上前的那一刻，他出手了，雖然沒有擊敗，但也成功嚇退敵人」。

事發後，警方迅速到場控制局面，將雙方人馬帶回調查。據了解，這場對決為私人恩怨引發，過程中孫男遭范男人馬拳腳相向，孫男則拿出噴燈噴火反擊，警詢後將眾人依聚眾鬥毆罪嫌送辦，而孫男因使用噴燈產生火焰造成公共危險，被依公共危險、恐嚇危安等罪嫌送辦。

網路最近流傳一段短影音，一群男子在林森路湯姆熊外聚集，其中20多歲孫姓男子突然拿出烤肉用噴燈反擊。圖／翻攝自threads
網路最近流傳一段短影音，一群男子在林森路湯姆熊外聚集，其中20多歲孫姓男子突然拿出烤肉用噴燈反擊。圖／翻攝自threads
網路最近流傳一段短影音，一群男子在林森路湯姆熊外聚集，其中20多歲孫姓男子突然拿出烤肉用噴燈反擊。圖／翻攝自threads
網路最近流傳一段短影音，一群男子在林森路湯姆熊外聚集，其中20多歲孫姓男子突然拿出烤肉用噴燈反擊。圖／翻攝自threads

影片 恐嚇 烤肉 鬥毆

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