聽新聞
0:00 / 0:00
嘉義粗心母親反鎖6月大女嬰在車內 警消協助救援
嘉義市有名女駕駛不小心將出生才6月女童反鎖在車內，車內女童哭鬧不止，女駕駛急忙報案求助警方，警方發現疑似老舊控制鎖短路造成車門自動上鎖，經女駕駛同意，與消防員協助強力拉開車門脫困。
嘉義市警方表示，北興派出所警員江志隆、鄭凱旭日前執行巡邏勤務接獲通報，在世賢路一段580巷弄停車場內，有汽車控制鎖線路故障，車內有女童遭反鎖需要警方協助；員警趕赴現場，由車窗玻璃往內探視，隱約能看到女童坐在後座安全座椅上。
員警試著扳開車門把手發現車輛全是上鎖狀態，疑似車輛機械老舊控制鎖線路短路故障，造成車門自動上鎖，車內不時傳出女童嚎啕大哭聲音，年約30歲女駕駛胡女在車外一邊焦急一邊安撫，員警詢問她有無辦法請聯繫家人再送另一把備用鑰匙過來，胡女表示，嘉義縣新港鄉住家沒有人可以幫忙送鑰匙過來，擔憂女兒在車內太久一直哭體力會不支，央求員警協助將車窗破壞即可。
員警考量強力破壞車窗玻璃碎片會傷及女童，於是聯絡消防局救護車及救護人員協助，員警持續安撫情緒焦急不安的胡女。
消防救護人員抵達現場了解狀況後，建議嘗試先用力拉車門試試，在胡女同意下由員警及消防人員合力將車門強行拉開，胡女見狀即趕緊進入車內安撫女兒，經救護人員查看女童沒有脫水情況並檢視身體無大礙，胡女喜極而泣頻頻向員警及救護人員表示感謝之意。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言