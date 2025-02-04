嘉義粗心母親反鎖6月大女嬰在車內 警消協助救援

嘉義市有名女駕駛不小心將出生才6月女童反鎖在車內，車內女童哭鬧不止，女駕駛急忙報案求助警方，警方發現疑似老舊控制鎖短路造成車門自動上鎖，經女駕駛同意，與消防員協助強力拉開車門脫困。

嘉義市警方表示，北興派出所警員江志隆、鄭凱旭日前執行巡邏勤務接獲通報，在世賢路一段580巷弄停車場內，有汽車控制鎖線路故障，車內有女童遭反鎖需要警方協助；員警趕赴現場，由車窗玻璃往內探視，隱約能看到女童坐在後座安全座椅上。

員警試著扳開車門把手發現車輛全是上鎖狀態，疑似車輛機械老舊控制鎖線路短路故障，造成車門自動上鎖，車內不時傳出女童嚎啕大哭聲音，年約30歲女駕駛胡女在車外一邊焦急一邊安撫，員警詢問她有無辦法請聯繫家人再送另一把備用鑰匙過來，胡女表示，嘉義縣新港鄉住家沒有人可以幫忙送鑰匙過來，擔憂女兒在車內太久一直哭體力會不支，央求員警協助將車窗破壞即可。

員警考量強力破壞車窗玻璃碎片會傷及女童，於是聯絡消防局救護車及救護人員協助，員警持續安撫情緒焦急不安的胡女。