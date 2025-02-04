快訊

上班族注意！2025唯一補班日就在周六 網祭一手段破解「連上6天班」

iPhone首見iOS「色色專用APP」是它！蘋果回應了

正式生效！川普對中加徵10%關稅 陸同時間「3事項」反擊

聽新聞
0:00 / 0:00

新春開工日詐騙也開工！台南派出所2小時連續接案…擋下340萬

聯合報／ 記者袁志豪／台南即時報導

新春開工日，詐騙也開工！台南市警第一分局文化派出所昨天上午短短2小時內，連續接獲有一男一女分別到不同銀行，要匯款40萬元及提領300萬元，警員連趕二間銀行，苦口婆心勸阻，才讓兩人打消念頭。

昨天上午10時許，台南市警第一分局文化派出所接獲中華東路三段一間金融機構通報，有民眾要匯款投資，經行員關懷提問，懷疑67歲林姓男子可能遭詐騙。

警員王培芸、陳信佑到場，林男表示要從銀行名下帳戶匯款40萬元給鄰居作為投資之用，但無法詳細交代投資內容，且所謂的鄰居帳號曾因涉及詐欺案件而遭通報。警方關懷勸說，阻止林男匯款。

無獨有偶，同日上午11時許，東門路另一間金融機構再通報，64歲李姓婦人到銀行欲提領大筆現金，經行員關懷提問，懷疑該婦人可能遭到詐騙。

文化所巡佐黃國修、警員吳宗銘到場，李婦表示要從銀行名下帳戶匯款300萬元至另一間銀行虛擬帳號投資比特幣，對於員警的詢問不大願意配合。

經員警耐心勸說，她才告知日前在網上認識1名投資老師，指示她需購買虛擬貨幣USDT及加入投資平台，就可以帶著她投資賺錢。警方告知這是常見的「假投資」詐騙手法，並以類似案例加以說明，成功說服李婦打消提領現金的念頭。

台南市警第一分局文化派出所昨天上午短短2小時內，連續接獲有一男一女分別到不同銀行，要匯款40萬元及提領300萬元，警員連趕二間銀行，苦口婆心勸阻，才讓兩人打消念頭。記者袁志豪／翻攝
台南市警第一分局文化派出所昨天上午短短2小時內，連續接獲有一男一女分別到不同銀行，要匯款40萬元及提領300萬元，警員連趕二間銀行，苦口婆心勸阻，才讓兩人打消念頭。記者袁志豪／翻攝

台南 虛擬貨幣 詐欺 詐騙

延伸閱讀

金控董總熱議川普新政

台新金新春團拜 期許續攀峰

開工日診所預約爆滿 疾管署：流感疫情比往年高

你說了嗎？開工日上班族最想對老闆說「10句話」出爐

相關新聞

高雄網紅女警IG貼清涼照惹議 長官為她「開記者會」講話了

高雄「飛天小女警」網紅蔡姓女警「小貝」，在自己的IG貼上清涼照惹議，今天高雄市刑警大隊為此開記者會，認為是她放假時間的休...

街頭決鬥驚現「烈焰魔法師」 男子持烤肉噴燈逼退20人

新竹孫男與范男因私人糾紛雙方今年1月相約林森路談判，雙方人馬劍拔弩張之際，孫男突化身「烈焰魔法師」，拿出噴燈放大絕，瞬間...

突暈眩 新竹男頭份大街自撞分隔島成烏龜翻

46歲胡姓男子今天清晨7點多駕車從新竹到苗栗縣頭份市上班，不料行經頭份市自強路與東民路口時，疑似突發眩暈自撞分隔島，車子...

嘉義粗心母親反鎖6月大女嬰在車內 警消協助救援

嘉義市有名女駕駛不小心將出生才6月女童反鎖在車內，車內女童哭鬧不止，女駕駛急忙報案求助警方，警方發現疑似老舊控制鎖短路造...

新春開工日詐騙也開工！台南派出所2小時連續接案…擋下340萬

新春開工日，詐騙也開工！台南市警第一分局文化派出所昨天上午短短2小時內，連續接獲有一男一女分別到不同銀行，要匯款40萬元...

影／桃園女警追非法移工喘噓噓 幸得2機車騎士熱心攔截助逮人

桃園市蘆竹區一名越南籍移工日前在南山路三段違規穿越馬路，遇到警方盤查卻不配合拔腿就逃。員警追逐途中2名機車騎士見狀熱心伸...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。