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新春開工日詐騙也開工！台南派出所2小時連續接案…擋下340萬
新春開工日，詐騙也開工！台南市警第一分局文化派出所昨天上午短短2小時內，連續接獲有一男一女分別到不同銀行，要匯款40萬元及提領300萬元，警員連趕二間銀行，苦口婆心勸阻，才讓兩人打消念頭。
昨天上午10時許，台南市警第一分局文化派出所接獲中華東路三段一間金融機構通報，有民眾要匯款投資，經行員關懷提問，懷疑67歲林姓男子可能遭詐騙。
警員王培芸、陳信佑到場，林男表示要從銀行名下帳戶匯款40萬元給鄰居作為投資之用，但無法詳細交代投資內容，且所謂的鄰居帳號曾因涉及詐欺案件而遭通報。警方關懷勸說，阻止林男匯款。
無獨有偶，同日上午11時許，東門路另一間金融機構再通報，64歲李姓婦人到銀行欲提領大筆現金，經行員關懷提問，懷疑該婦人可能遭到詐騙。
文化所巡佐黃國修、警員吳宗銘到場，李婦表示要從銀行名下帳戶匯款300萬元至另一間銀行虛擬帳號投資比特幣，對於員警的詢問不大願意配合。
經員警耐心勸說，她才告知日前在網上認識1名投資老師，指示她需購買虛擬貨幣USDT及加入投資平台，就可以帶著她投資賺錢。警方告知這是常見的「假投資」詐騙手法，並以類似案例加以說明，成功說服李婦打消提領現金的念頭。
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