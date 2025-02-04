影／桃園女警追非法移工喘噓噓 幸得2機車騎士熱心攔截助逮人

桃園市蘆竹區一名越南籍移工日前在南山路三段違規穿越馬路，遇到警方盤查卻不配合拔腿就逃。員警追逐途中2名機車騎士見狀熱心伸援，協助警方將移工攔截。經查該名移工已非法逾期停留約一年，全案依違反入出國及移民法移請桃園市專勤隊偵辦。

蘆竹分局外社派出所警員陳怡文近日於蘆竹區南山路三段路段執行勤務，發現一名外籍人士違規穿越馬路上前盤查，但該外籍人士沒有配合，反而拔腿狂奔，員警立即大喊奔跑追捕。

過程中2輛機車騎士見狀，主動協助警方攔截該逾期居留男子，警民共同合力將該越南籍人士壓制在地，並待支援警力到場後將其帶返所處置，經查該越南籍人士已非法逾期停留約一年，全案依違反入出國及移民法，移請移民署桃園專勤隊偵辦。