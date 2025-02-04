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南投少年搭車到台中找母 警助安置讓2人重逢

中央社／ 台中4日電

單親的蘇姓少年因母親過年期間加班無法回鄉過節，他昨天從南投鹿谷鄉搭車到台中找母親，因蘇母上班只能在某國中外等待，警方巡邏發現協助安置，助母子重逢，讓蘇母直呼窩心。

台中市警局太平分局今天表示，坪林派出所員警3日下午5時多，巡邏經過轄內太平國中時，發現正值寒假期間，卻有名學生穿著運動服在雨中獨自撐傘，便上前關懷。

經警方了解，16歲蘇姓少年家住南投縣鹿谷鄉，單親的他家中經濟多靠母親上班供給，自己則是由祖父母照料，正值高中的他與母親分隔兩地。

少年說，整個過年期間母親都在上班，因思念母親所以獨自1人搭公車到台中找母親，但他不知道母親住處，經透過電話聯繫，蘇母得知後雖然非常驚訝，但因上班也只能讓少年在太平國中外等待，但一等就是一下午。

員警得知後，自掏腰包購買熱食供少年果腹並協助安置，直到少年的母親到場相聚。蘇母表示，過年期間因加班無法回鄉過節，未料到兒子會到台中找她，感謝警方熱心幫忙，也感到相當窩心。

南投縣 母親 過年

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