人難找…2度詐取公司介紹獎金 資深女員工遭訴

新北市某中小企業因人力短缺，設有工作介紹獎金，不料卻遭一名鍾姓資深女員工利用，填寫錯誤人事資料，藉此兩度詐取公司各2000元的介紹獎金，用來抵銷與同事間的債務及中飽私囊，新北地檢署依詐欺取財罪起訴鍾女。

鍾女任職的公司因人力難尋，因此設有介紹獎金制度，規定凡員工介紹新進人員到職滿3個月，即可核發每人2000元獎金。

2023年10月間，鍾女明知曾姓新進同事並非由馬姓同事介紹，仍在人事資料表上「諮查事項」的「求才資訊來源」，勾選為「親友介紹」，並備註馬姓同事姓名，3個月後將馬姓同事的2000元介紹獎金，擅自用以抵銷馬積欠自己的債務。