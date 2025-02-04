高雄網紅女警IG貼清涼照惹議 長官為她「開記者會」講話了

高雄「飛天小女警」網紅蔡姓女警「小貝」，在自己的IG貼上清涼照惹議，今天高雄市刑警大隊為此開記者會，認為是她放假時間的休閒活動，未影響勤務紀律，但警方不鼓勵員警以過度曝露的影像引起遐想。

蔡姓網紅女警「小貝」在去年10月，才由高雄市警前鎮分局調刑大科偵隊。她利用自己的IG貼15秒影片，影片中她穿著低胸露乳溝的薄紗，不時露出吐舌嘟臉的可愛表情，打上「初五開工嗎？」的字幕，下方還有「偷放小福利」5字及害羞表情貼。

高雄市刑大今天為此還開記者會，表示蔡姓女偵查佐於2月2日在私人社群網站張貼「初五開工」影片，經查，該時段是她休假時間，且未有穿著警察服制或標識，經了解未影響勤務紀律，只是「放假時間休閒活動」，但為避免引起瀏覽者過度遐想，致引發負面留言，她已主動下架，防止對警譽造成不當影響。