影／買早餐違停嗆機車行「紅線為何不能停」 店家報警也被檢舉

一名男子昨天開車到豐原區買早餐，車違停機車行前，店家按喇叭提醒，駕駛不滿嗆聲「紅線為什麼不能停」，雙方激烈口角。店家拿手機全程錄影並報警，駕駛不滿也拿手機錄影揚言要PO網，還上網說該店家霸占人行道做生意。豐原警方今天說明，雙方都有違規，可依法開罰。

豐原機車行店家手機全程錄影口角過程，「社會事新聞影音」PO出畫面，二人爭執轎車違停，店家按喇叭，駕駛不滿嗆聲為何不能臨停，車上還有人在，他說「沒有人這樣做生意的」，也拿出手機錄影拍照，嗆聲會在抖音平台PO給大家評論，還自報他在抖音的小名。

機車行的朋友也上網相挺說，朋友的店剛開工就有人鬧事，「停紅線現在都很有理了」，擋到店家已經理虧還鬧事，還不忘宣傳自己抖音，「這是被抖音荼毒的嗎？」

這名駕駛也在機車行朋友網路PO文下方留言，指出店家可以霸占人行道做生意，設備都擺在騎樓，還恐嚇別人禁止臨停在他路口。

豐原警分局今天說明，依道路交通管理處罰條例規定，禁止臨時停車標線處所，俗稱的紅線，禁止臨時停車，違反者依55條、56條規定，處300至1200元罰鍰。

另3米寬以上的人行道可停放機車，但是若是將雜物或是工作物品放置在騎樓、人行道，違反第82條於道路上堆積雜物或利用道路為工作場所，將處罰1200元至2400元罰鍰，並配合環保局將雜物以廢棄物清除。