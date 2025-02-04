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影／買早餐違停嗆機車行「紅線為何不能停」 店家報警也被檢舉

聯合報／ 記者游振昇／台中即時報導

一名男子昨天開車到豐原區買早餐，車違停車行前，店家按喇叭提醒，駕駛不滿嗆聲「紅線為什麼不能停」，雙方激烈口角。店家拿手機全程錄影並報警，駕駛不滿也拿手機錄影揚言要PO網，還上網說該店家霸占人行道做生意。豐原警方今天說明，雙方都有違規，可依法開罰。

豐原機車行店家手機全程錄影口角過程，「社會事新聞影音」PO出畫面，二人爭執轎車違停，店家按喇叭，駕駛不滿嗆聲為何不能臨停，車上還有人在，他說「沒有人這樣做生意的」，也拿出手機錄影拍照，嗆聲會在抖音平台PO給大家評論，還自報他在抖音的小名。

機車行的朋友也上網相挺說，朋友的店剛開工就有人鬧事，「停紅線現在都很有理了」，擋到店家已經理虧還鬧事，還不忘宣傳自己抖音，「這是被抖音荼毒的嗎？」

這名駕駛也在機車行朋友網路PO文下方留言，指出店家可以霸占人行道做生意，設備都擺在騎樓，還恐嚇別人禁止臨停在他路口。

豐原警分局今天說明，依道路交通管理處罰條例規定，禁止臨時停車標線處所，俗稱的紅線，禁止臨時停車，違反者依55條、56條規定，處300至1200元罰鍰。

另3米寬以上的人行道可停放機車，但是若是將雜物或是工作物品放置在騎樓、人行道，違反第82條於道路上堆積雜物或利用道路為工作場所，將處罰1200元至2400元罰鍰，並配合環保局將雜物以廢棄物清除。

警方呼籲，紅線違停不開放民眾檢舉，民眾仍可以撥打110由警方到場製單舉發，並也勸導店家勿占用騎樓人行道，還路於行人，警方將會針對上述違規態樣持續執法。

一名男子開車到豐原區買早餐，車違停紅線，店家報警，雙方互嗆都PO網。圖／取自社事事新聞影音
一名男子開車到豐原區買早餐，車違停紅線，店家報警，雙方互嗆都PO網。圖／取自社事事新聞影音

人行道 豐原 車行 違停

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