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台中男大生持有爆裂物 辯陣頭用「起馬炮」…判2年7月

聯合報／ 記者曾健祐／台中即時報導

台中徐姓男大生曾點燃爆裂物還錄影被警方鎖定，搜索查扣他持有2個裝有火藥的圓柱體，徐辯稱是宗教陣頭用的「起馬炮」，經刑事局裝箱試爆，外層塑膠管炸裂飛散嵌入紙箱，認定具殺傷力；法院依持有爆裂物罪判他2年7月，可上訴。

檢警調查，徐男2023年6月自不詳人士處取得具殺傷力、破壞力的2枚爆裂物，同年9月19日經警方持搜索票執行查獲。

台中地院審理時，徐男矢口否認持有爆裂物，辯稱東西是類似廟會使用的「起馬炮」，他是買來當作宗教陣頭使用，主觀上認為就是一般爆竹、煙火，並不是爆裂物。

法院查，刑事局經鑑定指出，該物以PVC塑膠管為容器，並加裝爆引（芯）為發火物，試爆後產生爆炸結果，將測試用紙箱炸毀，部分塑膠管碎片嵌入箱內，認為是具殺傷力、破壞性的點火式爆裂物。

法院也說，依徐男辯護人提出廟會使用起馬炮照片，明顯和徐男持有的2枚爆裂物不同，且起馬炮點火爆裂後現場遺留碎裂物是「保麗龍」，顯然和扣案物不同，不採信其辯詞。

法院審酌，徐男被抓時21歲仍在讀大學，年紀尚輕，社會歷練不足，未持爆裂物犯案，但曾拿同物在路旁引爆並錄影，可見是出於和朋友玩樂嬉鬧而持有，綜合他年齡、犯罪動機等，依刑法第59條情堪憫恕予以減刑。

法院考量，徐男友妨害自由、妨害秩序前科，素行非良好，其持有爆裂物對治安潛藏高度危險，依非法持有爆裂物罪判他2年7月，併科罰金2萬元。

台中司法大厦。記者曾健祐／攝影
台中司法大厦。記者曾健祐／攝影

爆炸 紙箱 陣頭

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