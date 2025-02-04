衝太陽聯盟賭場欲尋仇 北聯幫8惡煞認錯人、賭客衰遭砍

新北市永和區1間由天道盟太陽聯盟開設的賭場，昨天凌晨遭自稱北聯幫成員的薛男等8人持刀闖入砍傷賭場成員盧男及賭客陳男，薛男等人犯案後搶了10萬元逃逸，薛男等8人被逮後供稱因與盧男有糾紛才會尋仇，詢後被依重傷害及強盜罪嫌送辦。

據了解，天道盟太陽聯盟趁著農曆春節期間，在永和區新生街1間民宅開設職業麻將賭場，吸引許多賭客上門光顧賺得盆滿缽滿。但在賭場擔任保鑣的23歲太陽聯盟成員盧男，日前因在台北市信義區夜店與北聯幫薛男發生衝突。薛男昨天凌晨2時許找來7名友人持辣椒槍、刀械前往該處尋仇。

薛男等人闖入賭場後，誤將在場賭博的37歲賭客陳男誤認為盧男，持開山刀、西瓜刀及辣椒水對陳男攻擊，導致陳男下背部深度撕裂傷，薛男等8人犯案後搶了賭場內10萬元隨即逃逸。

永和警獲報新生路發生打架案立即派員到場，發現現場有數人逃離立即控制現場，當場逮捕賭場工作人員林男、盧男、尹男等3人及賭客陳男等19人，查扣麻將、抽頭金3400元、賭資3萬800元、彈簧刀1把及依托咪酯電子煙油1罐。警方通報救護車將被砍的陳男送醫，所幸經急救後已無生命危險。

警方立即展開追緝，循線於6小時內將薛男等8人逮捕，薛男供稱因與盧男在夜店發生衝突才會前來尋仇，警方詢後將薛男等8人依強盜、重傷害等罪嫌移送法辦，盧男、林男、尹男等3名賭場工作人員依賭博罪嫌送辦，賭客陳男等19人依社維法裁罰。

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