圍觀加好奇…高雄小港交通尖峰5分鐘連4車禍 釀9車5傷

高雄市小港區沿海三路今天上午在5分鐘內連續發生4件汽、機車車禍，造成5名機車騎士摔車受傷，送醫後無大礙。警方表示，因車禍發生後，路過民眾圍觀車禍，未注意車前狀況才造成追撞。確實肇事原因由警方調查中。

今天上午7時30分許，5分鐘內，警方接獲高雄市小港區沿海三路的機車道及路口，發現機車道連續發生4件車禍，警方趕去車禍現場處理，發現第一件2輛機車追撞車禍後，後方車輛降低速度又造成追撞，約400公尺內，共有9輛汽、機車出車禍，造成5名機車騎士摔車擦挫傷。