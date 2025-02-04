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圍觀加好奇…高雄小港交通尖峰5分鐘連4車禍 釀9車5傷

聯合報／ 記者林保光／高雄即時報導

高雄市小港區沿海三路今天上午在5分鐘內連續發生4件汽、機車車禍，造成5名機車騎士摔車受傷，送醫後無大礙。警方表示，因車禍發生後，路過民眾圍觀車禍，未注意車前狀況才造成追撞。確實肇事原因由警方調查中。

今天上午7時30分許，5分鐘內，警方接獲高雄市小港區沿海三路的機車道及路口，發現機車道連續發生4件車禍，警方趕去車禍現場處理，發現第一件2輛機車追撞車禍後，後方車輛降低速度又造成追撞，約400公尺內，共有9輛汽、機車出車禍，造成5名機車騎士摔車擦挫傷。

據了解，楊姓男子（57歲）與郭姓男子（36歲）騎機車在機車道先發生碰撞，2人摔車倒地後， 適值上班交通尖峰時段，機車道不少機車騎士趕上班，但後方騎士見前方發生車禍，減慢速度觀看車禍狀況，在400公尺間，又再度發生追撞車禍，另有3名機車騎士也摔傷。

高雄市小港區沿海三路今天上午5分鐘發生4件車禍，造成5人受傷。記者林保光／翻攝
高雄市小港區沿海三路今天上午5分鐘發生4件車禍，造成5人受傷。記者林保光／翻攝
高雄市小港區沿海三路今天上午5分鐘發生4件車禍，造成5人受傷。記者林保光／翻攝
高雄市小港區沿海三路今天上午5分鐘發生4件車禍，造成5人受傷。記者林保光／翻攝

機車騎士 車禍 車道 高雄市

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