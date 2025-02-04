高雄警破網路賭博逮13人 主嫌找神明坐鎮還是認栽
高雄34歲黃姓男子在網路徵人，找來人手後租下三民區某華夏商辦架設賭博機房，在內招攬賭客下注，高雄市鹽埕警分局日前突擊機房，當場逮捕黃男等13人，經查該機房成立不到半年，經手賭資約1億1400萬元，昨依賭博罪嫌將涉案人移送法辦。
鹽埕分局接獲情資，稱黃男在網路招募機房人手，透過網路社群招攬網友前往賭博網站下注，便與前鎮分局、三民第二分局、刑事警察大隊科偵隊，會同新北市警局永和分局共同組成專案小組，報請高雄地檢署指揮偵辦。
專案小組蒐證多日後收網，持搜索票進入三民區覺民路某華廈商辦搜查，偵破賭博娛樂城網站機房；大批警力衝入屋內後，嚇得所有人乖乖蹲下就範。
警方在屋內搜出各宮廟的大小宮印，黃男還自製扁額「招財進寶」，保佑網站大發利市，還請來媽祖的扇子在機房坐鎮，希望保佑不被查獲，不料從事偏門生意仍栽在警方手裡。
警方調查，該賭博機房隱匿於三民區覺民路某華廈商辦內，黃嫌架好網站後，在網路刊登廣告、招攬賭客、導引賭客註冊儲值，還請專人解決賭客在娛樂城內遇到困難等。
該網站提供各類運動簽賭、老虎雞、百家樂等博弈遊戲，黃男再依據賭客下注金額抽取佣金牟利。
警方在該間機房逮到黃男等13人，現場查扣電腦主機22台、手機47支、監視器主機、打卡機等贓證物，初估該集團過去近數個月內，經手金流賭資約1億1400萬元，全案警詢後，依賭博罪將涉案犯嫌移送法辦。
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